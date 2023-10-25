Надя Дорофєєва тоді і зараз: який вигляд співачка мала до популярності

Артистка за цей час неодноразово змінювала стиль та образ.

Співачка Надя Дорофєєва нині є однією з найвідоміших артисток України.

Свій творчий шлях знаменитість розпочала далекого 2005 року. Виконавиця брала участь у різних конкурсах, займала призові місяця, намагалася побудувати сольну кар'єру, а слава до неї прийшла доволі неочікувано.

На сцені Надя Дорофєєва вже 13 років. Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як за цей час змінилася виконавиця та який вона вигляд мала до популярності.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Початок кар'єри Наді Дорофєєвої

Музикою майбутня співачка почала займатися ще в дитинстві. У 10 років Дорофєєва пішла на уроки естрадного вокалу. Юна виконавиця брала участь у різних вокальних та танцювальних конкурсах. Надя засвітилася в таких проєктах, як "Південний експрес", "Зоряний дощ", "Чорноморські ігри" та багато інших.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Першу славу співачка здобула вже на телебаченні завдяки популярному шоу "Караоке на Майдані", а після - "Шанс".

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

2007 року Надя Дорофєєва взяла участь в проєкті Ігоря Кондратюка "Американський шанс". Шоу не мало особливого успіху, тож незабаром закрилося.

Надя Дорофєєва / Фото: viva.ua

Вже тоді виконавиця замислювалася над сольною кар'єрою. Надя навіть 2008 року випустила перший свій альбом, та успіху він не мав.

Надя Дорофєєва / Фото: Cosmopolitan

Дует "Время и Стекло", випуск відомих хітів та знімання на телебаченні

2010 року Надя Дорофєєва стає учасницею дуету "Время и Стекло", де вона виступала разом з репером Позитивом. До речі, на місці Наді спочатку була інша артистка. Однак продюсер побачив у ролі другої учасниці саме Дорофєєву. Дует майже одразу став популярним. За час свого існування, а це 10 років, Надя Дорофєєва та Позитив випустили чимало хітів. Майже кожна їхня пісня ставала шалено популярною та набирала рекордну кількість переглядів на YouTube на території України.

Надя Дорофєєва і Позитив / Фото: прес-служба "Время и Стекло"

Найбільш популярними треками "Время и Стекло" є "Имя 505", "Дим", "Тролль", "На стиле", "Так выпала карта", "На стиле", "Гармошка", "Навернопотомучто", "кАроче" та багато інших.

Надя Дорофєєва також встигла взяти участь у багатьох телепроєктах та навіть встигла зіграти роль у кіно. Співачку можна помітити було на шоу "Зірка+Зірка", "Маленькі гіганти", "Голос. Діти", "Голос країни", "Танці з зірками", "Ліга сміху" та інші.

Надя Дорофєєва / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Надя Дорофєєва і Женя Кот / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Сольна кар'єра Наді Дорофєєвої

Після розпаду дуету "Время и Стекло" Надя Дорофєєва зайнялася сольною кар'єрою і почала виступати під сценічним іменем DOROFEEVA. Прем'єра її першого сольного треку Gorit відбулася у листопаді. Запуск сольного проєкту був неабияк успішним. Одразу ж з першого треку Наді Дорофєєвій вдалося посісти перші місця в хіт-парадах та очолити музичні чарти.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Дебютний сольний альбом артистки, який отримав назву Dofamin, вийшов 2021 року. До платівки увійшло п'ять композицій.

Надя Дорофєєва

Другий альбом Наді Дорофєєвої вже вийшов під час повномасштабної війни. Російське вторгнення кардинально змінило творчість артистки. Виконавиця почала співати більш глибокі пісні, сповнені важливими для неї сенсами. Також Надя заспівала українською. Окрім того, відомі хіти співачка теж переклала рідною мовою. За цей час найвідомішими піснями знаменитості стали "Щоб не було", "Вотсап" та "Кохаю, але не зовсім".

Особисте життя Наді Дорофєєвої

Артистка прожила майже сім років у шлюбі зі співаком Володимиром Дантесом. Пара познайомилася 2011 року у потягу. Стосунки закоханих тривали чотири роки, після чого співак освідчився коханій просто в прямому ефірі на радіо. Весілля пара зіграла 8 липня 2015 року.

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Про розлучення Надя та Володимир оголосили 18 березня 2022 року. Новина приголомшила усіх шанувальників подружжя. Згодом знаменитості пояснили, що проблеми у шлюбі почалися давно, адже вони стали більше друзями, аніж парою.

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нині Дорофєєва перебуває у шлюбі з ресторатором Мішею Кацуріним. Пара почала зустрічатися 2022 року. Весілля вони зіграли влітку 2023 року. Щоправда, новину пара тримала в таємниці.

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

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