62-річний чоловік станцював із 319 келихами на голові – відео

Мешканець Кіпру побив світовий рекорд, випробувавши на практиці вміння, яке він відточував майже 30 років – утримання на голові 319 келихів для вина.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

62-річний Арістотеліс Валаорітіс вдень працює радником з безпеки, а від 1995 року він підробляє "танцюристом зі склом", виконуючи танцювальні номери, балансуючи на голові келихи з вином.

Валаорітіс, який регулярно демонструє свої навички в ресторанах та на різних заходах, спробував потрапити до Книги рекордів Гіннеса за кількістю келихів для вина, які балансують на голові.

Йому вдалося збалансувати 319 келихів, побивши попередній рекорд у 270, встановлений співвітчизником-кіпріотом Нтіносом Кканті 2022 року.

New record: Most wine glasses balanced on the head - 319 by Aristotelis Valaoritis (Cyprus)



Come for the balancing, stay for the smash at the end pic.twitter.com/9lStjoSAZy — Guinness World Records (@GWR) October 19, 2023

Рекорд вимагав, щоб Валаорітіс утримував їх в рівновазі не менше 10 секунд, і цей результат він подвоїв під час танцю.

"Мені подобається це робити", - сказав він. "Я бачу обличчя глядачів, повні напруження та агонії, начебто вони дивляться фільм".

Валаорітіс заявив, що планує встановити нові світові рекорди.

Нагадаємо, українські школярі створили портрет Шевченка з яблук та встановили рекорд. Вони використали декілька тисяч фруктів

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