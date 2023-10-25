У Бериславі з-під завалів будинку дістали тіло загиблого – фото

Росіяни 25 жовтня атакували Херсонщину авіабомбами.
У Бериславі Херсонської області рятувальники витягли тіло чоловіка з-під завалів житлового будинку, який був повністю зруйнований внаслідок ранкового обстрілу окупантів.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Рятувальники, прибувши на місце події, розпочали пошукові роботи. Чоловіка вдалось дістати, але через сильну руйнацію будинку він отримав травми, несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські війська вранці 25 жовтня скинули авіабомбу на Берислав Херсонської області.
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