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У Бериславі з-під завалів будинку дістали тіло загиблого – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Бериславі з-під завалів будинку дістали тіло загиблого – фото

Зруйнований будинок після удару окупантів / Фото: ДСНС України

Росіяни 25 жовтня атакували Херсонщину авіабомбами.

У Бериславі Херсонської області рятувальники витягли тіло чоловіка з-під завалів житлового будинку, який був повністю зруйнований внаслідок ранкового обстрілу окупантів.   

Зруйнований будинок після удару окупантів / © ДСНС України
Зруйнований будинок після удару окупантів / Фото: ДСНС України

Про це повідомляє ДСНС України.

"Рятувальники, прибувши на місце події,  розпочали пошукові роботи. Чоловіка вдалось дістати, але через сильну руйнацію будинку він отримав травми, несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

Завали будинку після удару РФ у Бериславі / ©
Завали будинку після удару РФ у Бериславі

Нагадаємо, російські війська вранці 25 жовтня скинули авіабомбу на Берислав Херсонської області.

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Дата публікації
Перегляди
718
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