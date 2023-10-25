У Бериславі з-під завалів будинку дістали тіло загиблого – фото

У Бериславі Херсонської області рятувальники витягли тіло чоловіка з-під завалів житлового будинку, який був повністю зруйнований внаслідок ранкового обстрілу окупантів.

Зруйнований будинок після удару окупантів / Фото: ДСНС України

Про це повідомляє ДСНС України.

"Рятувальники, прибувши на місце події, розпочали пошукові роботи. Чоловіка вдалось дістати, але через сильну руйнацію будинку він отримав травми, несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

Завали будинку після удару РФ у Бериславі

Нагадаємо, російські війська вранці 25 жовтня скинули авіабомбу на Берислав Херсонської області.

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