В Бериславе из-под завалов дома достали тело погибшего – фото

Россияне 25 октября атаковали Херсонщину авиабомбами.
В Бериславе Херсонской области спасатели извлекли тело мужчины из-под завалов жилого дома, полностью разрушенного в результате утренних обстрелов оккупантов.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
"Спасатели, прибыв на место происшествия, приступили к поисковым работам. Мужчину удалось достать, но из-за сильного разрушения дома он получил травмы, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.
Напомним, российские войска утром 25 октября сбросили авиабомбу на Берислав Херсонской области.
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