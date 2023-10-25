Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Бериславе из-под завалов дома достали тело погибшего – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
717
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Бериславе из-под завалов дома достали тело погибшего – фото

Разрушенный дом после удара окупантов / Фото: ГСЧС Украины

Россияне 25 октября атаковали Херсонщину авиабомбами.

В Бериславе Херсонской области спасатели извлекли тело мужчины из-под завалов жилого дома, полностью разрушенного в результате утренних обстрелов оккупантов.

Разрушенный дом после удара окупантов / © ГСЧС Украины
Разрушенный дом после удара окупантов / Фото: ГСЧС Украины

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Спасатели, прибыв на место происшествия, приступили к поисковым работам. Мужчину удалось достать, но из-за сильного разрушения дома он получил травмы, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.

Завалы дома после удара РФ в Бериславе / ©
Завалы дома после удара РФ в Бериславе

Напомним, российские войска утром 25 октября сбросили авиабомбу на Берислав Херсонской области.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
717
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация