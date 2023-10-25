РФ четверту добу поспіль атакує Хмельниччину: в ОВА пояснили чому

Країна-агресорка Росія вже четверту добу поспіль атакує Хмельницьку область. В обласній військовій адміністрації це пов’язують із наявністю в регіоні об’єктів критичної інфраструктури.

На цьому в ефірі "Радіо Свобода" наголосив перший заступник керівника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.



"У нас є об’єкти критичної інфраструктури. Ворог зараз готується до того, щоб як і минулого року позбавити нас світла, позбавити нас тепла. Разом з тим в нас є Збройні сили України, які регулярно роблять дуже болісні удари по ворогу. І для того вони (окупанти - Ред.) шукають можливості завдати удар у відповідь", - наголосив представник ОВА.

Тюрін наголошує, що це не перша подібна атака. Разом з тим посадовець зауважив, що, на його думку, наразі в Україні немає безпечних регіонів - усі можуть потрапити під удар армії РФ.

"Це вже не перша атака така по Хмельниччині, вони тривають уже багато місяців", - додав Сергій Тюрін.

Атака на Хмельниччину

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Вночі 25 жовтня російська окупаційна армія атакувала Хмельниччину дронами. Сили ППО збили усі повітряні цілі, але уламки збитих безпілотників наробили шкоди у Славуті та Нетішині. Зокрема, пошкоджено понад 20 будівель.

Місцева влада поінформувала по 16 потерпілих. Втім, згодом тало відомо, що кількість травмованих збільшилася до 20. Люди перебувають у медзакладах. Вони мають різні ступені ушкоджень.

Тим часом в Міністерстві енергетики наголосили, що вночі сталися вибухи на території біля Хмельницької АЕС. Вибухом пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах.

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