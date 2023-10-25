Чи зможе РФ проводити масштабні обстріли взимку: що кажуть в ГУР

Окупати не можуть поновити запас ракет, що мали до повномасштабного вторгнення.

Російська окупаційна армія вже не здатна випускати по Україні понад 100 ракет за удар. Втім, небезпека і певні ризики залишаються, бо РФ досі виробляє певну кількість таких снарядів.

Про це під час телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, Російська Федерація не встигає поновити запас ракет, який в неї був до повномасштабного вторгнення. Втім, таке озброєння окупанти виробляють надалі.

"Встигають поновлювати, дивлячись на те, порівнювати з чим. Якщо стосовно тих запасів і об'ємів, які у них були до повномасштабного вторгнення, – не встигають, і навіть близько не наближаються. Але в цілому якась певна кількість ракет виробляється загарбниками, і згідно з різною номенклатурою. «Калібрів» більше, «Кинджалів», наприклад, менше, але все ж таки вони їх виробляють", - наголосив Юсов.

Прокоментував представник ГУР і тривалість ракетних ударів, які завдає РФ. Він зауважує, якщо довго не відбувається ракетних ударів, то це свідчить про накопичення ракетного озброєння.

"Україна перебуває зараз на порозі зими та нового опалювального сезону, і оскільки держава-терористка РФ не змінила своїх планів та нікуди не ділася, то можуть бути повторені ті терористичні удари, які були торік взимку. Ризики залишаються. А це означає, що країна готується, і кожен на своєму рівні готується", - підсумував Юсов.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що РФ в змозі за раз випустити всі свої ракети по Україні. Втім, навряд чи Москва зробить це. РФ має достатню кількість носіїв для ракет.

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