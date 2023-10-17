РФ в змозі за раз випустити всі свої ракети по Україні – Ігнат

За словами Ігната, РФ має достатню кількість носіїв, щоб випустити всі ракети одразу, проте навряд чи зробить це.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат перелічив ракети, які РФ досі має для ударів по Україні. Ігнат уточнив, що теоретично окупанти за раз можуть випустити всі свої ракети по нашій державі, але сумнівається, що вони це зроблять.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, РФ має достатню кількість носіїв для ракет. Це кораблі Чорноморського флоту, Каспійська флотилія, стратегічні бомбардувальники, такі як Ту-95 і Ту-160.

"Якщо вони піднімуть ці всі літаки, то фактично ті ракети, що в них є в наявності сьогодні (за останніми даними, які нам давали наші розвідники)... можна випустити за один раз. Але більше тоді у Росії нічого не залишиться. Зрозуміло, що на це вони навряд чи якимось чином підуть", – розмірковує речник Повітряних сил.

Ігнат нагадав, що у росіян є ще старі радянські ракети, такі як Х-22 до дальніх бомбардувальників Ту-22М3, авіаційні ракети, такі як Х-59, і ракети – С-300, якими б’ють про прифронтових територіях.

Нагадаємо, що 17 жовтня росіяни вдарили по Слов’янську. Ворог влучив у гуртожиток аграрного коледжу.

Читайте також: