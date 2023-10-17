РФ в состоянии за раз выпустить все свои ракеты по Украине – Игнат

По словам Игната, у РФ достаточное количество носителей, чтобы выпустить все ракеты сразу, однако вряд ли сделает это.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат перечислил ракеты, которые РФ до сих пор имеет для ударов по Украине. Игнат уточнил, что теоретически оккупанты сейчас могут выпустить все свои ракеты по нашему государству, но сомневается, что они это сделают.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По словам Игната, у РФ достаточное количество носителей для ракет. Это корабли Черноморского флота, Каспийская флотилия, стратегические бомбардировщики, такие как Ту-95 и Ту-160.

"Если они поднимут все эти самолеты, то фактически те ракеты, которые у них есть в наличии сегодня (по последним данным, которые нам давали наши разведчики)... можно выпустить за один раз. Но больше тогда у России ничего не останется. Понятно, что на это они вряд ли каким-то образом пойдут", — рассуждает представитель Воздушных сил.

Игнат напомнил, что у россиян есть еще старые советские ракеты, такие как Х-22 к дальним бомбардировщикам Ту-22М3, авиационные ракеты, такие как Х-59, и ракеты – С-300, бьющие о прифронтовых территориях.

Напомним, что 17 октября россияне ударили по Славянску. Враг попал в общежитие аграрного колледжа.

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