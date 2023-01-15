Ракета Х-22: что известно об оружии, разрушившим дом в Днепре

ТСН.ua собрал информацию о российской ракете Х-22 "Буря" и средствах ПВО, которые могут ее поразить.

Во время массированной ракетной атаки по Украине в субботу, 14 января, российский бомбардировщик Ту-22м3 крылатой ракетой X-22 разрушил многоэтажный жилой дом в Днепре. В результате террористического удара погибли более 20 человек. По имеющейся информации, запуск ракеты состоялся над Курской областью РФ недалеко от границы с Украиной.

Летом ударом той же ракеты Х-22 был разрушен торговый центр в Кременчуге, жертвами стали десятки человек.

Командующий воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук по этому поводу заявил, что у ВСУ нет возможности сбивать ракеты такого типа.

ТСН.ua собрал информацию о российской ракете Х-22 "Буря" и средствах ПВО, которые могут ее поразить.

Характеристики ракеты

Семейство ракет Х-22 создавали в СССР еще в 1960-х годах под бомбардировщик Ту-22 и позже модернизировали вместе с ним. Доработанная в 1970-х годах ракета летела со скоростью 4000 км/ч и имела дальность полета 500 км. Современные ракеты этого типа могут пролетать расстояние до 600 км.

Целью ее создания были удары по морским целям, в частности авианосцам.

Противокорабельная ракета не так эффективна для ударов по наземным целям, поскольку наводится с помощью радара. Поэтому помимо противокорабельных ракет Х-22 создавались другие ее варианты с инерциальной системой навигации, то есть автопилотом, выводившим ее к определенным координатам.

Одна из модификаций этой ракеты – Х-22НА – позволяет обстреливать цели на земле, нацелившись на "точку на карте". Однако чем дальше от цели происходит пуск, тем сложнее выдержать точность.

Ракета Х-22НА обладает достаточно большой мощностью боевой части — 950 кг гексогена (взрывчатого вещества повышенной мощности).

Может ли украинская ПВО сбивать ракеты Х-22

Российские военные самолеты еще в апреле начали использовать для ударов по наземным целям в Украине ракеты Х-22.

Украинские военные несколько раз сообщали о сбитии этих ракет возле Николаева и Одессы, однако сейчас в воздушных силах утверждают, что эти заявления были ошибочными.

Ракеты Х-22 были созданы для преодоления систем ПВО 1970-х годов и уязвимы для радиоэлектронной борьбы и современных противоракетных комплексов. Успешное поражение зависит от времени ее пребывания в воздухе – за короткий промежуток сделать это сложно.

В то же время командующий воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук в специальном заявлении сообщил, что в ВСУ нет средств, способных сбивать этот тип ракет.

"С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна — не сбитая средствами противовоздушной обороны", — заявил он.

По информации украинских военных, перехватывать такие воздушные цели могут только зенитные ракетные комплексы, которые в перспективе могут быть предоставлены Украине западными партнерами — Patriot PAC-3 или SAMP-T.

Напомним, на обороне Киева стоят зенитно-ракетные комплексы NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенитные САУ Gepard и другие системы, эффективно сбивающие российские ракеты и дроны.

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