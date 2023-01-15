Ракета Х-22: що відомо про зброю, яка зруйнувала будинок у Дніпрі

ТСН.ua зібрав інформацію про російську ракету Х-22 “Буря” та засоби ППО, які можуть її вразити.

Під час масованої ракетної атаки по Україні у суботу, 14 січня, російський бомбардувальник Ту-22м3 крилатою ракетою X-22 зруйнував багатоповерховий житловий будинок у Дніпрі. Внаслідок терористичного удару загинуло понад 20 людей. За наявною інформацією, запуск ракети відбувся над Курською областю РФ неподалік кордону з Україною.

Влітку ударом тієї ж ракети Х-22 було зруйновано торговий центр в Кременчуці, жертвами також стали десятки людей.

Командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук з цього приводу заявив, що у ЗСУ немає можливості збивати ракети такого типу.

ТСН.ua зібрав інформацію про російську ракету Х-22 “Буря” та засоби ППО, які можуть її вразити.

Характеристики ракети

Сімейство ракет Х-22 створювали в СРСР ще в 1960-х роках під бомбардувальник Ту-22 і пізніше модернізували разом з ним. Доопрацьована в 1970-х роках ракета летіла зі швидкістю 4 000 км/год та мала дальність польоту 500 км. Сучасні ракети цього типу можуть пролітати відстань до 600 км.

Метою її створення були удари по морських цілях, зокрема, авіаносцях.

Протикорабельна ракета не така ефективна для ударів по наземних цілях, оскільки наводиться за допомогою радара. Тому крім протикорабельних ракет Х-22 створювалися інші її варіанти з інерціальною системою навігації, тобто автопілотом, який виводив її до певних координат.

Одна з модифікацій цієї ракети - Х-22НА - дозволяє обстрілювати цілі на землі, націлившись на "точку на карті". Однак, чим далі від цілі відбувається пуск, тим складніше витримати точність.

Ракета Х-22НА має досить велику потужність бойової частини — 950 кг гексогену (вибухової речовини підвищеної потужності).

Чи може українська ППО збивати ракети Х-22

Російські військові літаки ще у квітні почали використовувати для ударів по наземних цілях в Україні ракети Х-22.

Українські військові кілька разів повідомляли про збиття цих ракет біля Миколаєва та Одеси, однак зараз у Повітряних силах стверджують, що ці заяви були помилковими.

Ракети Х-22 були створені для подолання систем ППО 1970-х років і вразливі для систем радіоелектронної боротьби та сучасних протиракетних комплексів. Успішне ураження залежить від часу її перебування в повітрі — за короткий проміжок зробити це складно.

Водночас командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у спеціальній заяві повідомив, що у ЗСУ немає засобів, здатних збивати цей тип ракет.

"З початку воєнної агресії Росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна - не збита засобами протиповітряної оборони", - заявив він.

За інформацією українських військових перехоплювати такі повітряні цілі можуть лише зенітні ракетні комплекси, які у перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами - Patriot PAC-3 або SAMP-T.

Нагадаємо, на обороні Києва стоять зенітно-ракетні комплекси NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенітні САУ Gepard та інші системи, які ефективно збивають російські ракети та дрони.

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