МіГ-31 - історія, характеристики винищувача та особливості літака, що несе ракети "Кинджал"

Що відомо про модифікацію російського винищувача МіГ-31, який здатний нести "Кинджали". Історія створення, основні характеристики літака

МіГ-31- радянський висотний винищувач-перехоплювач дальнього радіуса дії, який здатний вражати ціль на відстані до 2 тис. км. А модифікація базового літака — МіГ - 31К є носієм ракети Х-47М Кинджал.

Історія створення МіГ-31

МіГ-31 розроблений у 1970-х роках окремим конструкторським бюро №155. Його створення стало відповіддю на американську військову програму стратегічних крилатих ракет. Перед конструкторами стояло завдання створити літак, здатний виконувати бойові завдання в автономному режимі без підтримки наземних пунктів наведення. Літак замислювався для прикриття території Радянського Союзу від удару ракетами з боку Арктики, де не було суцільного радіолокаційного поля.

МіГ- 31 побудований на базі одномісного літака МіГ-25, першого у світі серійного винищувача зі швидкістю понад 3000 км\год. Зовні МіГ-31 також подібний на МіГ - 25 дизайном, профілем конструкції з кутовими повітрозабірниками, у них однакова стрілоподібність крила. Але для покращення льотних характеристик на низьких висотах конструкція МіГ-31 була зроблена дещо міцнішою, літак вже двомісний, передбачає екіпаж у складі льотчика та штурмана-оператора.

Літак прийнятий на озброєння у 1981 році, а у 1994-му конструкторське бюро Мікояна — Гуревича припинило його виробництво. Наразі МіГ-31 перебуває на озброєнні у РФ та Казахстану.

За понад 40 років літак пройшов вісім модифікацій і модернізацій. Це і МіГ-31Б – серійна модифікація МіГ-31, оснащена системою дозаправлення в повітрі, МіГ-31БМ – сучасна версія МіГ-31, МіГ-31Ф – багатоцільовий фронтовий винищувач, призначений для атак наземних цілей, інші. Модифікація МіГ-31К – може нести ракети Кинджал. Літера «К» у варіанті МіГ-31К означає «Калібр».

Особливості МіГ-31

Винищувач призначений для перехоплення і знищення повітряних цілей на малих, середніх і великих висотах. Літак може працювати в будь-який час доби та за будь-яких погодних умов.

МіГ-31 здатен працювати при застосуванні противником активних і пасивних радіолокаційних перешкод, а також помилкових теплових цілей.

Винищувач оснащений приладами радіоелектронної боротьби інфрачервоного і радіолокаційного діапазонів.

Літак виконує завдання за підтримки автоматизованої наземної цифрової системи управління. Наземна система здатна координувати одночасно чотири літаки, якщо їх відстань один від одного до 200 км.

МіГ-31 здатний перехоплювати крилаті малі ракети, винищувач є бойовою одиницею ВПС і ППО.

МіГ-31 укомплектований чотирма ракетами та двома підвісними баками. Без ракет дальність польоту Міг-31 становить 2 480 км, тривалість - 2 год 44 хв. З 4-ма ракетами дальність літака 2 400 км, тривалість - 2 год 35 хвилин.

Винищувачі є носіями ракет Х-47М Кинджал та Р-37, але для цього призначена лише модифікація МіГ-31К, яка візуально не відрізняється від МіГ-31 та МіГ-31БМ.

МіГ-31 К з Кинджалом

МіГ-31 К може нести лише один Кинджал, максимальна дальність ураження комплексу - 2 тис. км.

Технічні характеристики МіГ-31

екіпаж – 2 людини,

розмах крил – 13 460 мм.

площа крила – 61,62 м²,

вага в повній комплектації – 39 150 кг,

максимальна злітна маса – 46 750 кг,

максимальна швидкість - 1 500 км/год на малій висоті, 3 100 км/год - на великій висоті,

швидкість: дозвукова - 950 км/год, надзвукова 2 500-2 800 км/год,

дальність без дозаправлення 3 тис. км,

радіус дії – 720 км.

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