Росію попередили про наслідки використання ядерної зброї - амбасадорка США при НАТО

Попри ядерні погрози президента РФ Володимира Путіна, вірогідність того, що він наважиться на це все ще залишається низькою. Росію попередили про наслідки.

Про це заявила пані посол США при НАТО Джуліан Сміт в інтерв'ю для ТСН.ua.

"Ми всі, союзники по НАТО чітко висловилися, генеральний секретар чітко висловився, - це не те, що Росія може використовувати. Росія не має права голосу в цьому питанні. Крапка. Але щодо її брязкання ядерною зброєю, маю на увазі, ви також чули наші коментарі щодо цього. Ми дуже цим схвильовані. Ми вважаємо це тривожним. Ми відповіли на це Росії. Ми також сказали про безпрецедентні або катастрофічні наслідки, з якими зіткнеться Росія, якщо вона звернеться до свого ядерного арсеналу. Тому це те, що ми продовжимо моніторити. Ми сприймаємо це дуже серйозно. Але я думаю, ви також чули, як високопосадовці в США заявили, що зараз ми не бачимо ознак того, що вони планують застосувати ядерну зброю", - сказала вона.

Раніше у ГУР повідомили, що Росія має в своєму арсеналі всі види ядерної зброї. Як тактичну, так і стратегічну, але воєнна розвідка України постійно стежить за її переміщенням.

За словами білоруського опозиціонера та міністр культури Білорусі у 2009−2012 роках Павла Латушка, Путін готується розмістити ядерну зброю в Білорусі, але він не довірить ядерну зброю Лукашенку, а лише розмістить її в РБ і "вона перебуватиме під контролем російських військово-космічних сил, сил ядерного стримування". Латушко також зауважив, що Лукашенко не заперечує проти розміщення ядерної зброї, бо вважає, що це підвищить його рейтинг і гарантує довічну владу.

Зі слів секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова, Росія припинила відверто погрожувати світу ядерною війною після зауважень з Китаю.

Ядерна зброя в Криму, новий наступ із Білорусі, дивні заяви "кухаря Путіна" та пекло в Бахмуті | Сергій Грабський