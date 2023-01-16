Свидетели обстрела Запорожья сняли кадры трагедии сразу после попадания ракеты

Три человека — среди них дети 9 и 12 лет — ранены в Запорожье. Ночью там раздались мощные взрывы – россияне ракетами С-300 ударили по областному центру и пригороду, говорится в ТСН.

Средигород Запорожья оказался под ударом около часа ночи, когда большинство людей находились в своих домах. Ракета, выпущенная предварительно из комплекса С-300, разорвалась просто в двух метрах от пятиэтажки. В окрестных домах вынесло стекла, изуродовало балконы. Правоохранители проводят следственные действия.

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Во время ночного взрыва осколками стекла три человека получили легкие ранения. “Стекло попало ему в голову. Ну, там вроде бы несильно, царапина, но порубило хорошо. У нас все стекло вылетело, все вылетело. И даже выйти из квартиры не могли, все двери заклинило. Зять приехал, он открывал нас”, — рассказывает женщина, у которой получил травму 12-летний сын.

Кроме Запорожья ракеты попали и по объектам в пригороде. Известно минимум о еще по крайней мере двух прилетах. Информация оттуда уточняется.

А в Днепре уже вторые сутки идет спасательная операция, после попадания ракеты в многоэтажку. Там удалось извлечь из-под завалов 39 человек, 35 погибли и судьба еще 35 человек до сих пор неизвестна. С каждым часом найти в живых шансов все меньше, ведь на улице очень холодно.

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