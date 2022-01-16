Кейт Мосс: королева "героинового шика" и супермодель 90-х

Что мы знаем об известной британке.

Дата рождения: 16 января 1974 года

16 января 1974 года Знак Зодиака: Козерог

Козерог Год восточного календаря: Тигр

Тигр Место рождения: Кройдон, Великобритания

Кройдон, Великобритания Семейное положение: в разводе

в разводе Рост: 1,7 м

1,7 м Вес: 48 кг

48 кг Параметры: 86,5 – 58 – 89

Биография и старт карьеры Кейт Мосс

Родилась в районе Большого Лондона Кройдон в семье Линды Розины – бармена, и Питера Эдварда Мосса – агента по путешествиям. Родители развелись, когда девочке исполнилось 13 лет. У Мосс есть младший брат Ник и единокровная сестра Лотти (Шарлотта).

Кейт Мосс / Getty Images

Попробовать себя в качестве модели Кейт (настоящее имя – Кэтрин Энн Мосс) предложили, когда ей было четырнадцать лет. Уже через два года ее фотографии стали появляться на обложках самых известных журналов мод.

Кейт Мосс / Getty Images

После того как в 1992 году Calvin Klein заключил с Мосс контракт на четыре миллиона долларов, она много лет сотрудничала с этим брендом. Кейт стала не только его лицом, но и символом пропагандируемой им андрогинности – размытости внешних различий между мужчиной и женщиной.

Кейт Мосс / Getty Images

На подиумах 90-х толпами ходили болезненно худые и бледные девочки-подростки с синяками под глазами – это был так называемый "героиновый шик", в параметры которого идеально вписывалась Кейт Мосс.

У Мосс скандальная репутация, всему виной ее пристрастие к наркотикам. H&M, Burberry, Chanel, Roberto Cavalli и даже Calvin Klein расторгли свои договоренности с моделью, после того как таблоид Daily Mirror опубликовал скандальные фото, на которых она вдыхает кокаиновую дорожку. Оказалось, что таким образом Кейт худела. Инцидент был исчерпан только после того, как Мосс публично покаялась в употреблении наркотиков и пропаганде анорексии и прошла курс реабилитации в одной из американских наркологических клиник.

Кейт Мосс / Getty Images

Журнал Forbes называет ее одной из самых влиятельных знаменитостей и второй по уровню дохода топ-моделью в мире после Жизель Бундхен.

Кейт Мосс / Associated Press

Кейт Мосс / Getty Images

Создала линию одежды для бренда TOPSHOP, парфюм Kate Moss, открыла школу моделей.

Кейт Мосс / Getty Images

Личная жизнь Кейт Мосс

У Кейт обширный "донжуанский" список – в разное время у нее были близкие отношения с фэшн-фотографом Марио Сорренти, актерами Джонни Деппом, Билли Зейном, Энтони Лэнгтоном, Джеком Николсоном.

Кейт Мосс и Джонни Депп / Getty Images

От гражданского брака с журналистом Джефферсоном Хэком модель воспитывает 18-летнюю дочь Лилу Грейс, начинающую модель.

Лила Грейс / Associated Press

Кейт Мосс и Лила Грейс / Getty Images

Встречалась с музыкантом Питом Доэрти.

В сентябре 2007 года Кейт Мосс познакомилась с Джейми Хинсом, гитаристом The Kills. Они поженились 1 июля 2011 года в Лондоне. Разъехались летом 2015 года, а окончательно расстались спустя 15 месяцев, в октябре 2016 года.

С 2015 встречается с Николаем фон Бисмарком.

Кейт Мосс и Николай фон Бисмарк / Getty Images

Интересные факты о Кейт Мосс

Признанная икона стиля, хотя, по ее словам, к моде равнодушна. Главный принцип Мосс в одежде – сочетать несочетаемое, она уверена, что это добавляет женщине индивидуальности. Придумывая новый наряд, руководствуется только собственными ощущениями: "Мои образы рождаются сами собой. Я просто выбираю разные вещи из своего гардероба и смотрю, что кажется мне правильным".

Кейт Мосс / Getty Images

Предпочитает легкий, практически незаметный макияж. Если же краситься не хочет вообще, решает проблему при помощи солнцезащитных очков.

Кейт Мосс / Getty Images

Боится стоматологов.

Однажды Мосс выкурила сигарету прямо на подиуме. Это произошло на показе Louis Vuitton сезона осень-зима 2011.

Кейт Мосс / Getty Images

Кейт Мосс утверждает, что сейчас ведет здоровый образ жизни. В одном из недавних интервью модель призналась, что ежедневно занимается йогой и регулярно заботится о своей коже.

Кейт Мосс / Getty Images

Любит рисовать. Правда, картины у Мосс получаются преимущественно мрачными. На аукционе Lyon&Turnbull был продан автопортрет модели, написанный помадой и кровью ее тогдашнего бой-френда – музыканта Пита Доэрти.

Кейт Мосс / Getty Images

Выпускает джем Kate's Damson Jam – из слив, выращенных в собственном саду. Пишет кулинарную книгу.

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