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Залужный показал мощное видео запуска ATACMS

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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Залужный показал мощное видео запуска ATACMS

Запуск ракет ATACMS украинскими военными/Скриншот с видео / Фото: скриншот с видео

В ВСУ показали запуск американской дальнобойной ракеты ATACMS.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео запуска ракет ATACMS.

 Ролик был опубликован на странице Залужного в Telegram.

"ATACMS. Работа наших воинов. Спасибо вам за службу! Спасибо партнерам за поддержку. Вместе – к победе", – отметил главком ВСУ.

На видео слышно, как украинский военный отдает приказ выполнить пуск, после чего виден сам запуск ракет ATACMS – вероятнее всего из РСЗО HIMARS.

В ВСУ показали применение ATACMS нашими воинами

В ВСУ показали применение ATACMS нашими воинами

Напомним, в ночь на 17 октября 2023 года ВСУ нанесли успешные удары по аэродромам врага вблизи оккупированных Луганска и Бердянска. В результате атаки поражены вертолеты, оборудование и личный состав ВС РФ – полный список потерь читайте по ссылке.

Оккупанты сразу начали жаловаться, что ВСУ применили дальнобойные ракеты ATACMS.

Что для ударов по аэродромам Бердянска и Луганска использовали ATACMS, написало и авторитетное американское издание The Wall Street Journal.

Украинская сторона не комментировала эту информацию, пока президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении подтвердил использование ATACMS на фронте.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, как применение ATACMS повлияет на фронт и действия оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
1292
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