Залужный показал мощное видео запуска ATACMS

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео запуска ракет ATACMS.

Ролик был опубликован на странице Залужного в Telegram.

"ATACMS. Работа наших воинов. Спасибо вам за службу! Спасибо партнерам за поддержку. Вместе – к победе", – отметил главком ВСУ.

На видео слышно, как украинский военный отдает приказ выполнить пуск, после чего виден сам запуск ракет ATACMS – вероятнее всего из РСЗО HIMARS.