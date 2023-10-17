Залужный показал мощное видео запуска ATACMS

В ВСУ показали запуск американской дальнобойной ракеты ATACMS.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео запуска ракет ATACMS.
Ролик был опубликован на странице Залужного в Telegram.
"ATACMS. Работа наших воинов. Спасибо вам за службу! Спасибо партнерам за поддержку. Вместе – к победе", – отметил главком ВСУ.
На видео слышно, как украинский военный отдает приказ выполнить пуск, после чего виден сам запуск ракет ATACMS – вероятнее всего из РСЗО HIMARS.
Напомним, в ночь на 17 октября 2023 года ВСУ нанесли успешные удары по аэродромам врага вблизи оккупированных Луганска и Бердянска. В результате атаки поражены вертолеты, оборудование и личный состав ВС РФ – полный список потерь читайте по ссылке.
Оккупанты сразу начали жаловаться, что ВСУ применили дальнобойные ракеты ATACMS.
Что для ударов по аэродромам Бердянска и Луганска использовали ATACMS, написало и авторитетное американское издание The Wall Street Journal.
Украинская сторона не комментировала эту информацию, пока президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении подтвердил использование ATACMS на фронте.
Представитель Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, как применение ATACMS повлияет на фронт и действия оккупантов.