Як працює російська ППО: авіаексперт оцінив її роботу після останніх прильотів

Анатолій Храпчинський зазначив, що розслаблятися не варто, бо ворог вчиться.
Російська протиповітряна оборона працює доволі непогано, але все ж таки в деяких моментах не до кінця. Проте ворог вчиться.
Про це розповів авіаексперт, заступник гендиректора компанії, що займається виявленням і радіоелектронною боротьбою Анатолій Храпчинський в ефірі телемарафону 17 жовтня.
"Ми розуміємо, що ворог вчиться. Він розуміє, з якими стикається проблемами. Якщо казати безпосередньо про якість російської протиповітряної оборони, то ми розуміємо, що десь вона працює доволі непогано, але все ж таки в деяких моментах ми бачимо, що не до кінця. Тобто не можна казати, що там просто це щось на кшталт кращих виробів в світі", - резюмував авіаексперт.
Нагадаємо, в ніч проти 17 жовтня 2023 року ЗСУ атакували гелікоптери та обладнання аеродромів поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська.
Тим часом окупанти ниють після атаки ЗСУ по Бердянську й Луганську. Вони називають ці удари одними з найпотужніших за весь період повномасштабної війни.
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