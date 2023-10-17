Ігнат прокоментував удари ЗСУ по аеродромах в Луганську і Бердянську

Російська армія намагаються тримати вертольоти і тактичну авіацію для своїх атак на аеродромах, які розташовані ближче до лінії фронту. Саме тому удар ЗСУ по ворожій техніці в окупованих Луганську та Бердянську дуже важлива.

Про це заявив спікера Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Радіо Свобода".

З його слів, на таких летовищах базуються вертольоти інтервентів, які працюють близько до лінії бойового зіткнення. Вони за допомогою протитанкових керованих ракет можуть уражати військову техніку ЗСУ.

Ігнат не назвав тип озброєнь, яке використали українські оборонці для ударів по цілях на аеродромах Луганська та Бердянська. Представник Повітряних сил також не розкрив, яку ворожу техніку було знищено.

"Але зрештою ураження такої техніки як вертольоти противника, які він використовує - Ка-52, Мі-24 - безумовно, що це добре для нас. Тому що вертольоти разом із тактичною авіацією постійно працюють на фронті та на передній лінії", - наголосив Ігнат.

Він наголошує, що ворожі вертольоти разом із тактичною авіацією "постійно працюють на фронті та передній лінії", а тому війська РФ намагаються тримати їх ближче до лінії фронту, як це було в Чорнобаївці Херсонської області.

"І тут Луганськ, Бердянськ це безпосередньо не далеко від лінії фронту", - наголосив він.

Нагадаємо, вночі проти 17 жовтня 2023 року ЗСУ атакували гелікоптери та обладнання аеродромів поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська. Деталей СтратКом ЗСУ не повідомив.

Тим часом окупанти ниють після атаки ЗСУ по Бердянську і Луганську. Вони називають цей удар одним з найпотужніших за весь період повномасштабної війни.

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