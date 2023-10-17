Игнат прокомментировал удары ВСУ по аэродромам в Луганске и Бердянске

Российская армия пытаются держать вертолеты и тактическую авиацию для своих атак на аэродромах, расположенных ближе к линии фронта. Именно поэтому удар ВСУ по вражеской технике в оккупированных Луганске и Бердянске очень важен.

Об этом заявил спикера Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Радио Свобода".

По его словам, на таких аэродромах базируются вертолеты интервентов, работающих близко к линии боевого столкновения. Они с помощью противотанковых управляемых ракет могут поражать военную технику ВСУ.

Игнат не назвал тип вооружений, которое использовали украинские защитники для ударов по целям на аэродромах Луганска и Бердянска. Представитель Воздушных сил также не раскрыл, какая вражеская техника была уничтожена.

"Но, в конце концов, поражение такой техники как вертолеты противника, которые он использует — Ка-52, Ми-24 — безусловно, что это хорошо для нас. Потому что вертолеты вместе с тактической авиацией постоянно работают на фронте и на передней линии", — подчеркнул Игнат. .

Он отмечает, что вражеские вертолеты вместе с тактической авиацией "постоянно работают на фронте и передней линии", поэтому войска РФ пытаются держать их ближе к линии фронта, как это было в Чернобаевке Херсонской области.

"И здесь Луганск, Бердянск это напрямую не далеко от линии фронта", — подчеркнул он.

Напомним, ночью против 17 октября 2023 года ВСУ атаковали вертолеты и оборудование аэродромов вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска. Деталей Стратком ВСУ не сообщил.

Тем временем оккупанты ноют после атаки ВСУ по Бердянску и Луганску. Они называют этот удар одним из самых мощных за весь период полномасштабной войны.

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