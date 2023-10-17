В Польше окончательно подсчитали голоса на парламентских выборах: результаты

В парламенте впервые не будет представителя немецкого меньшинства.
В Польше завершился подсчет голосов на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах 15 октября. Правящая партия "Право и справедливость" выиграла с 35,38%.
Окончательные результаты голосования обнародовала польская избирательная комиссия.
- Так, руководящая партия "Право и справедливость" набрала 35,38% голосов.
- На втором месте оказалась оппозиционная "Гражданская платформа" с 30,70%.
- Третье место заняла политсила "Третий путь" (14,40%).
- Четвертое — "Левица" (8,61%).
- На пятом — "Конфедерация" (7,16%).
Явка на парламентских выборах составила 74,38%.
После пересчета голосов в мандаты:
- "Право и справедливость" будет иметь наибольшее количество депутатов Сейма — 194 нардепа по спискам ныне правящей партии.
- Вторым по силе формированием в парламенте будет "Гражданская платформа". Альянс во главе с Дональдом Туском будет иметь 157 депутатов.
- "Третий путь" представит в Сейма 65 депутатов.
- Левые будут иметь 26 мест.
- "Конфедерация" представит в Сейма 18 депутатов.
"Гражданская платформа", "Третий путь" и "Ливица" будут иметь всего 248 депутатов. Это означает, что они могут сформировать правительство.
В парламенте впервые не будет представителя немецкого меньшинства.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что результат состоявшихся 15 октября парламентских выборов в Польше не повлияют на стратегические отношения Киева и Варшавы.
Читайте также: