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В Польше окончательно подсчитали голоса на парламентских выборах: результаты

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
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В Польше окончательно подсчитали голоса на парламентских выборах: результаты

Парламентские выборы в Польше / Фото: Getty Images

В парламенте впервые не будет представителя немецкого меньшинства.

В Польше завершился подсчет голосов на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах 15 октября. Правящая партия "Право и справедливость" выиграла с 35,38%.

Окончательные результаты голосования обнародовала польская избирательная комиссия.

  • Так, руководящая партия "Право и справедливость" набрала 35,38% голосов.
  • На втором месте оказалась оппозиционная "Гражданская платформа" с 30,70%.
  • Третье место заняла политсила "Третий путь" (14,40%).
  • Четвертое — "Левица" (8,61%).
  • На пятом — "Конфедерация" (7,16%).
Инфографика/Телеграмм
Инфографика/Телеграмм "Общественное Новости"

Явка на парламентских выборах составила 74,38%.

После пересчета голосов в мандаты:

  • "Право и справедливость" будет иметь наибольшее количество депутатов Сейма — 194 нардепа по спискам ныне правящей партии.
  • Вторым по силе формированием в парламенте будет "Гражданская платформа". Альянс во главе с Дональдом Туском будет иметь 157 депутатов.
  • "Третий путь" представит в Сейма 65 депутатов.
  • Левые будут иметь 26 мест.
  • "Конфедерация" представит в Сейма 18 депутатов.

"Гражданская платформа", "Третий путь" и "Ливица" будут иметь всего 248 депутатов. Это означает, что они могут сформировать правительство.

В парламенте впервые не будет представителя немецкого меньшинства.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что результат состоявшихся 15 октября парламентских выборов в Польше не повлияют на стратегические отношения Киева и Варшавы.

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Дата публикации
Просмотры
972
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