Выборы в Польше: оппозиция объявила о фактической победе

Польские оппозиционные партии на выборах, по данным экзип-полов, набирают более 53%.

Несмотря на то, что по последним данным на парламентских выборах в Польше большинство голосов получила руководящая партия "Право и справедливость", оппозиция объявила о фактической победе.

Об этом пишет телеграмм-канал "BILD на русском".

Согласно последним результатам экзип-пола, оппозиционные партии в сумме набирают более 53% и могут рассчитывать на формирование новой правящей коалиции.

"Никто не сможет украсть у нас эту победу на выборах. Мы сделали это! Демократия победила. Я самый счастливый человек на Земле", — прокомментировал лидер оппозиционной "Гражданской платформы" Дональд Туск.

"15 октября Польша вернется в Европу", – сказал лидер партии "Ливи" Роберт Бедронь о формировании будущей коалиции.

По обновленным результатам экзит-пола, опубликованным агентством Ipsos, голоса избирателей распределились следующим образом:

руководящая партия "Право и справедливость" — 36,6% (по сравнению с 36,8% в вечерних результатах),

блок "Гражданская коалиция" – 31% (по сравнению с 31,6% в предыдущем),

"Третий путь" – 13,5% (в предыдущем – 13%),

"Левица" – 8,6% (без изменений),

"Конфедерация" – 6,4% (в предыдущем – 6,2%).

Напомним, после оглашения первых результатов экзит-пола лидер оппозиции Дональд Туск объявил о "конце плохих времен".

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