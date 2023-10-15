Выборы в Польше: Портников назвал, чья победа будет на пользу евроинтеграции Украины

В ситуации с победой либералов во время парламентских выборов в Польше путь Украины в ЕС станет короче.

В эфире своего Youtube-канала украинский журналист и телеведущий Виталий Портников представил аналитический обзор возможных результатов парламентских выборов в Польше.

"Польское правительство во главе с Дональдом Туском (бывший премьер Польши — ред.) может быть решительным сторонником всех тех изменений, которые должны происходить с точки зрения улучшения эффективности работы ЕС. Оно точно не будет союзником премьера Венгрии Виктора Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фица. А это означает, что влияние венгерского и словацкого премьер-министров в Европе уменьшится", — считает Портников.

В то же время, по его мнению, говорить о том, что либералы имеют реальную возможность победить польских правых в этой парламентской гонке преждевременно.

"Можно говорить о том, что руководящая партия "Право и справедливость" имеет шансы сцементировать свою власть и это будет означать, как многие сейчас говорят в Варшаве, "орбанизацию Польши". Если "Право и справедливость" впервые в истории этой страны защитит свою возможность руководить Польшей уже третий срок подряд, мы можем на выходе иметь дело с некой управляемой демократией. Когда выборы, как это происходит в Венгрии, могут проходить вовремя, на местных выборах могут даже побеждать представители оппозиции, а так как власти настолько серьезно контролируют общество, общественные медиа, сами настроения в стране, что надеяться на то, что власть и ее идеологический мейнстрим изменятся, нельзя", — добавил журналист.

Напомним, по утренним данным 15 октября, в парламент Польши может попасть пять партий:

ныне руководящая консервативная партия "Право и справедливость",

правоцентристская либеральная "Гражданская платформа",

"Конфедерация",

"Новые левые",

"Третья дорога".

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