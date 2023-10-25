Сможет ли РФ проводить масштабные обстрелы зимой: что говорят в ГУР

Российская оккупационная армия уже не способна выпускать по Украине более 100 ракет в удар. Впрочем, опасность и определенные риски остаются, потому что РФ все еще производит определенное количество таких снарядов.

Об этом во время телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, Российская Федерация не успевает восстановить запас ракет, который у нее был до полномасштабного вторжения. Впрочем, такое вооружение оккупанты производят в дальнейшем.

"Успевают возобновлять, смотря на то, сравнивать с чем. Если в отношении тех запасов и объемов, которые у них были до полномасштабного вторжения, – не успевают, и даже близко не приближаются. Но в целом какое-то определенное количество ракет производится захватчиками, и согласно разной номенклатуре. «Калибров» больше, «Кинжалов», например, меньше, но все же они их производят», — подчеркнул Юсов.

Прокомментировал представитель ГУР и продолжительность наносимых РФ ракетных ударов. Он отмечает, что если долго не происходит ракетных ударов, то это свидетельствует о накоплении ракетного вооружения.

"Украина находится сейчас на пороге зимы и нового отопительного сезона, и поскольку государство-террористка РФ не изменило своих планов и никуда не делось, то могут быть повторены те террористические удары, которые были в прошлом году зимой. Риски остаются. А это значит, что страна готовится, и каждый на своем уровне готовится", — подытожил Юсов.

Напомним, ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что РФ в состоянии за раз выпустить все свои ракеты по Украине. Впрочем, вряд ли Москва сделает это. РФ располагает достаточным количеством носителей для ракет.

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