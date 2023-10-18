Гучне муркотіння кішки побило світовий рекорд – відео

14-річна кішка британської сім'ї потрапила до Книги рекордів Гіннеса, коли її гучне муркотіння було виміряно на рівні 54,59 децибела.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Звуки Белли, улюблениці Ніколь Спінк з Гантінгдона, Кембріджшир, були виміряні суддею, яка працює з інженером-акустиком.

Кішка Белла / Фото: guinnessworldrecords.com

"Вона муркотить весь день! Якщо поруч є їжа або вона обіймається, вона завжди мурчить", - розповіла Спінк. "А ще, коли вона дивиться телевізор, вона любить робити це голосніше. Мій покійний чоловік завжди стогнав через те, що звук її муркотіння блокував звук телевізора вечорами".

Раніше Книга рекордів Гіннеса встановила позначку 50 децибел, і Белла легко перевершила її.

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Її муркотіння в 54,59 децибела було достатньо, щоб встановити рекорд для живої кішки, але найгучніше муркітання домашньої кішки за всю історію було зафіксовано на рівні 67,8 децибела. Його видав 2011 року кіт за окликом Смокі, який належав Люсінді Рут Адамс у Нортгемптоні, Англія. Через п'ять років рекорд був побитий Мерліном, що належав Трейсі Вествуд в Девоні, Англія.

Смокі і Мерлін відтоді померли, але вони залишаються співвласниками рекорду з найгучнішого муркітання домашньої кішки за всю історію.

Нагадаємо, чоловік із найеластичнішою шкірою у світі страждає на рідкісне захворювання. Хвороба призвела до унікальних здібностей рекордсмена.

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