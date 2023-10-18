Громкое мурлыканье кошки побило мировой рекорд — видео

14-летняя кошка британской семьи попала в Книгу рекордов Гиннеса, когда ее громкое мурлыканье было измерено на уровне 54,59 децибела.

Об этом говорится на официальном сайте.

Звуки Беллы, любимицы Николь Спинк из Хантингдона, Кембриджшир, были измерены судьей, работающей с инженером-акустиком.

Кошка Белла / Фото: guinnessworldrecords.com

"Она мурлычет весь день! Если рядом есть еда или она обнимается, она всегда мурчит", — рассказала Спинк. "А еще, когда она смотрит телевизор, она любит делать это громче. Мой покойный муж всегда стонал из-за того, что звук ее мурлыканья блокировал звук телевизора по вечерам".

Ранее Книга рекордов Гиннеса установила отметку 50 децибелов, и Белла легко превзошла ее.

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Ее мурлыканье в 54,59 децибела было достаточно, чтобы установить рекорд для живой кошки, но самое громкое мурлыканье домашней кошки за всю историю было зафиксировано на уровне 67,8 децибела. Его выдал в 2011 году кот по кличке Смоки, принадлежавший Люсинде Рут Адамс в Нортгемптоне, Англия. Через пять лет рекорд был побит Мерлином, принадлежавшим Трейси Вествуду в Девоне, Англия.

Смоки и Мерлин с тех пор умерли, но они остаются совладельцами рекорда по самому громкому мурлыканию домашней кошки за всю историю.

Напомним, мужчина с самой эластичной кожей в мире страдает редким заболеванием. Болезнь привела к уникальным способностям рекордсмена.

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