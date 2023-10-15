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Відбір на Євро-2024: розклад і результати матчів 8-го туру

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Час на прочитання
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Відбір на Євро-2024: розклад і результати матчів 8-го туру

Захисник збірної України Олександр Караваєв / Фото: УАФ

У своєму сьомому поєдинку кваліфікації чемпіонату Європи збірна України на виїзді зіграє проти Мальти.

15 – 17 жовтня відбудуться матчі 8-го туру відбору на Євро-2024 з футболу.

У вівторок, 17 жовтня, збірна України на виїзді зіграє з Мальтою. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Мальта – Україна буде доступна на нашому сайті.

Для підопічних Сергія Реброва це буде сьомий матч у кваліфікації на континентальну першість. Раніше "синьо-жовті" програли Англії (0:2) в Лондоні, перемогли Північну Македонію (3:2) у Скоп'є, обіграли Мальту (1:0) у словацькій Трнаві, здобули нічию проти Англії (1:1) у Вроцлаві, поступилися Італії (1:2) в Мілані та перемогли Північну Македонію (2:0) у Празі.

В іншому поєдинку восьмого туру групи С в Лондоні зіграють збірні Англії та Італії (17 жовтня, 21:45).

Після семи турів збірна України з 10 очками посідає третє місце у групі C. Лідирує з 13 балами Англія, на другій позиції – Італія (10). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0).

Таблиця групи С після семи турів / © flashscore.ua
Таблиця групи С після семи турів / Фото: flashscore.ua

Зазначимо, що УЄФА переніс матч Косово – Ізраїль через напад терористичної організації ХАМАС на на Ізраїль.

Нагадаємо, збірна Росії не бере участь у кваліфікації та пропустить наступний чемпіонат Європи. Національну команду держави-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабну війну проти України.

  • Ігри групового етапу відбору на Євро-2024 триватимуть від березня до листопада 2023 року. Стикові матчі заплановано на березень 2024 року.
  • До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.
  • Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини як господарка турніру без відбору потрапила на континентальну першість.
КВАЛІФІКАЦІЯ ЄВРО-2024
ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7 / ТУР 8
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Неділя, 15 жовтня
16:00 Група A ГРУЗІЯ   КІПР _:_
19:00 Група E ЧЕХІЯ   ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ _:_
19:00 Група I ШВЕЙЦАРІЯ   БІЛОРУСЬ _:_
21:45 Група A НОРВЕГІЯ   ІСПАНІЯ _:_
21:45 Група D ТУРЕЧЧИНА   ЛАТВІЯ _:_
21:45 Група D УЕЛЬС   ХОРВАТІЯ _:_
21:45 Група E ПОЛЬЩА   МОЛДОВА _:_
21:45 Група I РУМУНІЯ   АНДОРРА _:_
  Група I КОСОВО   ІЗРАЇЛЬ перенесено
Понеділок, 16 жовтня
19:00 Група F АЗЕРБАЙДЖАН   АВСТРІЯ _:_
21:45 Група B ГРЕЦІЯ   НІДЕРЛАНДИ _:_
21:45 Група B ГІБРАЛТАР   ІРЛАНДІЯ _:_
21:45 Група F БЕЛЬГІЯ   ШВЕЦІЯ _:_
21:45 Група J ІСЛАНДІЯ   ЛІХТЕНШТЕЙН _:_
21:45 Група J БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА   ПОРТУГАЛІЯ _:_
21:45 Група J ЛЮКСЕМБУРГ   СЛОВАЧЧИНА _:_
Вівторок, 17 жовтня
19:00 Група H ФІНЛЯНДІЯ   КАЗАХСТАН _:_
21:45 Група C АНГЛІЯ   ІТАЛІЯ _:_
21:45 Група C МАЛЬТА   УКРАЇНА _:_
21:45 Група G СЕРБІЯ   ЧОРНОГОРІЯ _:_
21:45 Група G ЛИТВА   УГОРЩИНА _:_
21:45 Група H ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ   СЛОВЕНІЯ _:_
21:45 Група H САН-МАРИНО   ДАНІЯ _:_

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Дата публікації
Перегляди
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