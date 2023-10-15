Відбір на Євро-2024: розклад і результати матчів 8-го туру

У своєму сьомому поєдинку кваліфікації чемпіонату Європи збірна України на виїзді зіграє проти Мальти.
15 – 17 жовтня відбудуться матчі 8-го туру відбору на Євро-2024 з футболу.
У вівторок, 17 жовтня, збірна України на виїзді зіграє з Мальтою. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.
Текстова онлайн-трансляція матчу Мальта – Україна буде доступна на нашому сайті.
Для підопічних Сергія Реброва це буде сьомий матч у кваліфікації на континентальну першість. Раніше "синьо-жовті" програли Англії (0:2) в Лондоні, перемогли Північну Македонію (3:2) у Скоп'є, обіграли Мальту (1:0) у словацькій Трнаві, здобули нічию проти Англії (1:1) у Вроцлаві, поступилися Італії (1:2) в Мілані та перемогли Північну Македонію (2:0) у Празі.
В іншому поєдинку восьмого туру групи С в Лондоні зіграють збірні Англії та Італії (17 жовтня, 21:45).
Після семи турів збірна України з 10 очками посідає третє місце у групі C. Лідирує з 13 балами Англія, на другій позиції – Італія (10). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0).
Зазначимо, що УЄФА переніс матч Косово – Ізраїль через напад терористичної організації ХАМАС на на Ізраїль.
Нагадаємо, збірна Росії не бере участь у кваліфікації та пропустить наступний чемпіонат Європи. Національну команду держави-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабну війну проти України.
- Ігри групового етапу відбору на Євро-2024 триватимуть від березня до листопада 2023 року. Стикові матчі заплановано на березень 2024 року.
- До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.
- Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини як господарка турніру без відбору потрапила на континентальну першість.
|КВАЛІФІКАЦІЯ ЄВРО-2024
|ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7 / ТУР 8
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Неділя, 15 жовтня
|16:00
|Група A
|ГРУЗІЯ
|КІПР
|_:_
|19:00
|Група E
|ЧЕХІЯ
|ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ
|_:_
|19:00
|Група I
|ШВЕЙЦАРІЯ
|БІЛОРУСЬ
|_:_
|21:45
|Група A
|НОРВЕГІЯ
|ІСПАНІЯ
|_:_
|21:45
|Група D
|ТУРЕЧЧИНА
|ЛАТВІЯ
|_:_
|21:45
|Група D
|УЕЛЬС
|ХОРВАТІЯ
|_:_
|21:45
|Група E
|ПОЛЬЩА
|МОЛДОВА
|_:_
|21:45
|Група I
|РУМУНІЯ
|АНДОРРА
|_:_
|Група I
|КОСОВО
|ІЗРАЇЛЬ
|перенесено
|Понеділок, 16 жовтня
|19:00
|Група F
|АЗЕРБАЙДЖАН
|АВСТРІЯ
|_:_
|21:45
|Група B
|ГРЕЦІЯ
|НІДЕРЛАНДИ
|_:_
|21:45
|Група B
|ГІБРАЛТАР
|ІРЛАНДІЯ
|_:_
|21:45
|Група F
|БЕЛЬГІЯ
|ШВЕЦІЯ
|_:_
|21:45
|Група J
|ІСЛАНДІЯ
|ЛІХТЕНШТЕЙН
|_:_
|21:45
|Група J
|БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА
|ПОРТУГАЛІЯ
|_:_
|21:45
|Група J
|ЛЮКСЕМБУРГ
|СЛОВАЧЧИНА
|_:_
|Вівторок, 17 жовтня
|19:00
|Група H
|ФІНЛЯНДІЯ
|КАЗАХСТАН
|_:_
|21:45
|Група C
|АНГЛІЯ
|ІТАЛІЯ
|_:_
|21:45
|Група C
|МАЛЬТА
|УКРАЇНА
|_:_
|21:45
|Група G
|СЕРБІЯ
|ЧОРНОГОРІЯ
|_:_
|21:45
|Група G
|ЛИТВА
|УГОРЩИНА
|_:_
|21:45
|Група H
|ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ
|СЛОВЕНІЯ
|_:_
|21:45
|Група H
|САН-МАРИНО
|ДАНІЯ
|_:_
Читайте також:
Відбір на Євро-2024: турнірні розклади у групі збірної України за три тури до фінішу
Євро-2024: хто вже вийшов до фінального турніру
Збірна України втратила важливого гравця перед матчем відбору на Євро-2024 проти Мальти