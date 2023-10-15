Відбір на Євро-2024: розклад і результати матчів 8-го туру

У своєму сьомому поєдинку кваліфікації чемпіонату Європи збірна України на виїзді зіграє проти Мальти.

15 – 17 жовтня відбудуться матчі 8-го туру відбору на Євро-2024 з футболу.

У вівторок, 17 жовтня, збірна України на виїзді зіграє з Мальтою. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Мальта – Україна буде доступна на нашому сайті.

Для підопічних Сергія Реброва це буде сьомий матч у кваліфікації на континентальну першість. Раніше "синьо-жовті" програли Англії (0:2) в Лондоні, перемогли Північну Македонію (3:2) у Скоп'є, обіграли Мальту (1:0) у словацькій Трнаві, здобули нічию проти Англії (1:1) у Вроцлаві, поступилися Італії (1:2) в Мілані та перемогли Північну Македонію (2:0) у Празі.

В іншому поєдинку восьмого туру групи С в Лондоні зіграють збірні Англії та Італії (17 жовтня, 21:45).

Після семи турів збірна України з 10 очками посідає третє місце у групі C. Лідирує з 13 балами Англія, на другій позиції – Італія (10). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0).

Таблиця групи С після семи турів / Фото: flashscore.ua

Зазначимо, що УЄФА переніс матч Косово – Ізраїль через напад терористичної організації ХАМАС на на Ізраїль.

Нагадаємо, збірна Росії не бере участь у кваліфікації та пропустить наступний чемпіонат Європи. Національну команду держави-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабну війну проти України.

Ігри групового етапу відбору на Євро-2024 триватимуть від березня до листопада 2023 року. Стикові матчі заплановано на березень 2024 року.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини як господарка турніру без відбору потрапила на континентальну першість.

КВАЛІФІКАЦІЯ ЄВРО-2024 ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7 / ТУР 8 ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Неділя, 15 жовтня 16:00 Група A ГРУЗІЯ КІПР _:_ 19:00 Група E ЧЕХІЯ ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ _:_ 19:00 Група I ШВЕЙЦАРІЯ БІЛОРУСЬ _:_ 21:45 Група A НОРВЕГІЯ ІСПАНІЯ _:_ 21:45 Група D ТУРЕЧЧИНА ЛАТВІЯ _:_ 21:45 Група D УЕЛЬС ХОРВАТІЯ _:_ 21:45 Група E ПОЛЬЩА МОЛДОВА _:_ 21:45 Група I РУМУНІЯ АНДОРРА _:_ Група I КОСОВО ІЗРАЇЛЬ перенесено Понеділок, 16 жовтня 19:00 Група F АЗЕРБАЙДЖАН АВСТРІЯ _:_ 21:45 Група B ГРЕЦІЯ НІДЕРЛАНДИ _:_ 21:45 Група B ГІБРАЛТАР ІРЛАНДІЯ _:_ 21:45 Група F БЕЛЬГІЯ ШВЕЦІЯ _:_ 21:45 Група J ІСЛАНДІЯ ЛІХТЕНШТЕЙН _:_ 21:45 Група J БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА ПОРТУГАЛІЯ _:_ 21:45 Група J ЛЮКСЕМБУРГ СЛОВАЧЧИНА _:_ Вівторок, 17 жовтня 19:00 Група H ФІНЛЯНДІЯ КАЗАХСТАН _:_ 21:45 Група C АНГЛІЯ ІТАЛІЯ _:_ 21:45 Група C МАЛЬТА УКРАЇНА _:_ 21:45 Група G СЕРБІЯ ЧОРНОГОРІЯ _:_ 21:45 Група G ЛИТВА УГОРЩИНА _:_ 21:45 Група H ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ СЛОВЕНІЯ _:_ 21:45 Група H САН-МАРИНО ДАНІЯ _:_

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