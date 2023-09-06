Відбір на Євро-2024: розклад і результати матчів 5-го туру

У своєму четвертому поєдинку кваліфікації на континентальну першість збірна України в Польщі прийматиме команду Англії.
7 – 9 вересня відбудуться матчі 5-го туру відбору на Євро-2024 з футболу.
У суботу, 9 вересня, збірна України битиметься проти команди Англії. Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашня для "синьо-жовтих" зустріч буде зіграна у польському Вроцлаві. Початок – о 19:00 за київським часом.
Для нашої збірної це буде четвертий матч у кваліфікації на континентальну першість. Раніше "синьо-жовті" програли Англії (0:2) в Лондоні, перемогли Північну Македонію (3:2) у Скоп'є та обіграли Мальту (1:0) у словацькій Трнаві.
В іншому поєдинку цього туру групи С збірна Італії 9 вересня в гостях зустрінеться з командою Північної Македонії.
Наразі команда Сергія Реброва з 6 очками посідає друге місце у своїй групі відбору на Євро-2024. Лідирує з 12 балами Англія. Команди Італії та Північної Македонії набрали по три залікові пункти, Мальта – жодного.
Нагадаємо, збірна Росії не бере участь у кваліфікації та пропустить наступний чемпіонат Європи. Національну команду держави-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабну війну проти України.
- Матчі 6-го туру кваліфікації на Євро-2024 відбудуться 10 – 12 вересня. Збірна України у шостому турі відбору на континентальну першість 12 вересня у Мілані зіграє з Італією.
- Ігри групового етапу відбору на Євро-2024 триватимуть від березня до листопада 2023 року. Стикові матчі заплановано на березень 2024 року.
- До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.
- Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини як господарка турніру без відбору потрапила на континентальну першість.
|КВАЛІФІКАЦІЯ ЄВРО-2024
|ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Четвер, 7 вересня
|17:00
|Група H
|КАЗАХСТАН
|ФІНЛЯНДІЯ
|_:_
|19:00
|Група G
|ЛИТВА
|ЧОРНОГОРІЯ
|_:_
|21:45
|Група B
|ФРАНЦІЯ
|ІРЛАНДІЯ
|_:_
|21:45
|Група B
|НІДЕРЛАНДИ
|ГРЕЦІЯ
|_:_
|21:45
|Група E
|ПОЛЬЩА
|ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ
|_:_
|21:45
|Група E
|ЧЕХІЯ
|АЛБАНІЯ
|_:_
|21:45
|Група G
|СЕРБІЯ
|УГОРЩИНА
|_:_
|21:45
|Група H
|ДАНІЯ
|САН-МАРИНО
|_:_
|21:45
|Група H
|СЛОВЕНІЯ
|ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ
|_:_
|П'ятниця, 8 вересня
|19:00
|Група A
|ГРУЗІЯ
|ІСПАНІЯ
|_:_
|21:45
|Група A
|КІПР
|ШОТЛАНДІЯ
|_:_
|21:45
|Група D
|ХОРВАТІЯ
|ЛАТВІЯ
|_:_
|21:45
|Група D
|ТУРЕЧЧИНА
|ВІРМЕНІЯ
|_:_
|21:45
|Група J
|СЛОВАЧЧИНА
|ПОРТУГАЛІЯ
|_:_
|21:45
|Група J
|БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА
|ЛІХТЕНШТЕЙН
|_:_
|21:45
|Група J
|ЛЮКСЕМБУРГ
|ІСЛАНДІЯ
|_:_
|Субота, 9 вересня
|16:00
|Група F
|АЗЕРБАЙДЖАН
|БЕЛЬГІЯ
|_:_
|19:00
|Група C
|УКРАЇНА
|АНГЛІЯ
|_:_
|19:00
|Група F
|ЕСТОНІЯ
|ШВЕЦІЯ
|_:_
|19:00
|Група I
|АНДОРРА
|БІЛОРУСЬ
|_:_
|21:45
|Група C
|ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ
|ІТАЛІЯ
|_:_
|21:45
|Група I
|РУМУНІЯ
|ІЗРАЇЛЬ
|_:_
|21:45
|Група I
|КОСОВО
|ШВЕЙЦАРІЯ
|_:_
Читайте також:
Україна – Англія: де дивитися і ставки букмекерів на матч відбору Євро-2024
Збірна Англії втратила двох важливих гравців перед матчем з Україною у відборі на Євро-2024
Лідер "Динамо" вибув із заявки збірної України на матчі відбору Євро-2024 проти Англії та Італії