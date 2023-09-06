Відбір на Євро-2024: розклад і результати матчів 5-го туру

У своєму четвертому поєдинку кваліфікації на континентальну першість збірна України в Польщі прийматиме команду Англії.

7 – 9 вересня відбудуться матчі 5-го туру відбору на Євро-2024 з футболу.

У суботу, 9 вересня, збірна України битиметься проти команди Англії. Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашня для "синьо-жовтих" зустріч буде зіграна у польському Вроцлаві. Початок – о 19:00 за київським часом.

Для нашої збірної це буде четвертий матч у кваліфікації на континентальну першість. Раніше "синьо-жовті" програли Англії (0:2) в Лондоні, перемогли Північну Македонію (3:2) у Скоп'є та обіграли Мальту (1:0) у словацькій Трнаві.

В іншому поєдинку цього туру групи С збірна Італії 9 вересня в гостях зустрінеться з командою Північної Македонії.

Наразі команда Сергія Реброва з 6 очками посідає друге місце у своїй групі відбору на Євро-2024. Лідирує з 12 балами Англія. Команди Італії та Північної Македонії набрали по три залікові пункти, Мальта – жодного.

Нагадаємо, збірна Росії не бере участь у кваліфікації та пропустить наступний чемпіонат Європи. Національну команду держави-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабну війну проти України.

Матчі 6-го туру кваліфікації на Євро-2024 відбудуться 10 – 12 вересня. Збірна України у шостому турі відбору на континентальну першість 12 вересня у Мілані зіграє з Італією.

Ігри групового етапу відбору на Євро-2024 триватимуть від березня до листопада 2023 року. Стикові матчі заплановано на березень 2024 року.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини як господарка турніру без відбору потрапила на континентальну першість.

КВАЛІФІКАЦІЯ ЄВРО-2024 ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Четвер, 7 вересня 17:00 Група H КАЗАХСТАН ФІНЛЯНДІЯ _:_ 19:00 Група G ЛИТВА ЧОРНОГОРІЯ _:_ 21:45 Група B ФРАНЦІЯ ІРЛАНДІЯ _:_ 21:45 Група B НІДЕРЛАНДИ ГРЕЦІЯ _:_ 21:45 Група E ПОЛЬЩА ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ _:_ 21:45 Група E ЧЕХІЯ АЛБАНІЯ _:_ 21:45 Група G СЕРБІЯ УГОРЩИНА _:_ 21:45 Група H ДАНІЯ САН-МАРИНО _:_ 21:45 Група H СЛОВЕНІЯ ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ _:_ П'ятниця, 8 вересня 19:00 Група A ГРУЗІЯ ІСПАНІЯ _:_ 21:45 Група A КІПР ШОТЛАНДІЯ _:_ 21:45 Група D ХОРВАТІЯ ЛАТВІЯ _:_ 21:45 Група D ТУРЕЧЧИНА ВІРМЕНІЯ _:_ 21:45 Група J СЛОВАЧЧИНА ПОРТУГАЛІЯ _:_ 21:45 Група J БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА ЛІХТЕНШТЕЙН _:_ 21:45 Група J ЛЮКСЕМБУРГ ІСЛАНДІЯ _:_ Субота, 9 вересня 16:00 Група F АЗЕРБАЙДЖАН БЕЛЬГІЯ _:_ 19:00 Група C УКРАЇНА АНГЛІЯ _:_ 19:00 Група F ЕСТОНІЯ ШВЕЦІЯ _:_ 19:00 Група I АНДОРРА БІЛОРУСЬ _:_ 21:45 Група C ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ ІТАЛІЯ _:_ 21:45 Група I РУМУНІЯ ІЗРАЇЛЬ _:_ 21:45 Група I КОСОВО ШВЕЙЦАРІЯ _:_

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