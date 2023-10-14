Євро-2024: хто вже вийшов до фінального турніру

Уже відомі чотири збірні, які зіграють на майбутньому чемпіонаті Європи.

Від березня минулого року триває кваліфікація на Євро-2024 з футболу. Участь у ній беруть 53 національні збірні, які змагаються за 23 путівки до фінальної частини.

Всього на чемпіонаті Європи-2024 зіграють 24 національні команди. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

Груповий етап відбору на Євро-2024 завершиться в листопаді 2023 року. За його підсумками путівки на чемпіонат Європи отримають 20 збірних – по дві найкращі команди з кожної групи.

Володарі ще трьох путівок на ЧЄ будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23. Стикові матчі заплановано на березень 2024 року.

Зазначимо, що збірна Росії не бере участь у кваліфікації та пропустить чемпіонат Європи. Національну команду держави-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабну війну проти України.

Хто вже вийшов до фінального турніру Євро-2024

1. Німеччина (країна-господарка)

2. Франція

3. Португалія

4. Бельгія

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматимуть 10 міст Німеччини.

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Відбір на Євро-2024: групи і турнірні таблиці