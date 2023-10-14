Евро-2024: кто уже вышел в финальный турнир

Уже известны четыре сборные, которые сыграют на предстоящем чемпионате Европы.
С марта прошлого года проходит квалификация на Евро-2024 по футболу. Участие в ней принимают 53 национальные сборные, которые соревнуются за 23 путевки в финальную часть.
Всего на чемпионате Европы-2024 сыграют 24 национальные команды. Сборная Германии, как хозяйка турнира, без отбора попала на континентальное первенство.
Групповой этап отбора на Евро-2024 завершится в ноябре 2023 года. По его итогам путевки на чемпионат Европы получат 20 сборных – по две лучшие команды из каждой группы.
Обладатели еще трех путевок на ЧЕ будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.
Отметим, что сборная России не участвует в квалификации и пропустит чемпионат Европы. Национальную команду государства-оккупанта не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабной войны против Украины.
Кто уже вышел в финальный турнир Евро-2024
1. Германия (страна-хозяйка)
2. Франция
3. Португалия
4. Бельгия
Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будут принимать 10 городов Германии.
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