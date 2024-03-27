У Держдепі прокоментували українські удари по російським НПЗ

У США заявили, що не заохочують такі дії.

У Державному департаменту США прокоментували атаки українських тронів на російські нафтопереробні заводи.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

"Наша позиція від початку цієї війни завжди була такою, що ми не заохочуємо і не підтримуємо завдання ударів Україною за межами її території", - наголосив він.

На питання про те, чи контактував Вашингтон з Києвом щодо цього питання після удару по черговому російському НПЗ в Самарі, Міллер відмовився відповідати.

Разом з тим, він зауважив, що позиція США, яку він озвучив, відображає "тривалу політику" американської сторони, і це було чітко донесено до українських партнерів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії карають солдатів із підрозділів ППО через успішні удари українських дронів по НПЗ.

Крім того, ми раніше інформували, що в СБУ підтвердили, що це вони атакують НПЗ в Росії.

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