Подоляк розповів про вплив ударів по російських НПЗ на Путіна

Удари українських дронів по російським нафто-переробним заводам показали, що це дуже впливає на російського диктатора Путіна.

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Про це в етері телемарафону заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він заявив, що в оточені російського диктатора все сильніше починають розуміти, що Україна отримує інструменти, які здатні вирішувати фундаментальні завдання.

"А це фундаментальне завдання звучить дуже просто: "знежирення" російської олігархічної еліти. Чим менше вони будуть мати доходів, тим швидше вони зрозуміють, що Путін це людина, яка "обнуляє" їх з точки зору статків, з точки зору репутації, з точки зору майбутнього. Це дуже важливі фактори", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що інформацію про те, що Вашингтон начебто вимагає від України припинити атаки по нафтовій інфраструктурі Росії, прокоментував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Крім того, ми раніше інформували, що удари українських дронів спричинили проблеми в РФ з нафтопереробкою.

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