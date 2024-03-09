Британська розвідка: Удари українських дронів спричинили проблеми в РФ з нафтопереробкою

Розвідка Великої Британії проаналізувала, як атаки українських безпілотників по об'єктах у РФ вплинули на нафтопереробну галузь Росії.

Нафтопереробні потужності РФ тимчасово скоротилися, ймовірно, через численні удари українських дронів по нафтопереробних заводах (НПЗ) по всій Росії.

Про це повідомляє Міноборони Британії у своєму огляді 9 березня.

Аналітики нагадали, що 1 березня 2024 року РФ запровадила шестимісячну заборону на експорт бензину для стабілізації цін на внутрішньому ринку на тлі зростання попиту.

"Заборона експорту зменшить тиск на постачання та дозволить Росії провести ремонт на своїх НПЗ", – йдеться в огляді.

Втім, розвідка Британії зазначає, що ремонт, найімовірніше, займе більше часу, ніж зазвичай, оскільки західні санкції перешкоджають імпорту до РФ деяких необхідних компонентів.

"Російський уряд буде особливо чутливим до зростання цін на бензин та інші товари повсякденного вжитку напередодні президентських виборів 15-17 березня", – резюмує Міноборони Британії.

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня у російському місті Курськ пролунали вибухи. Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що сили ППО РФ нібито збили український безпілотник.

Місцеві телеграм-канали повідомили, що жителі міста чули чотири вибухи. Крім того, місцеві повідомили про вибухи і у місті Таганрог. Там також було нібито 5 вибухів.

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