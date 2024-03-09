Президентські вибори у Росії: Кремль малює рейтинги Путіну - ISW

Кремль хоче забезпечити високий рівень підтримки президента РФ Володимира Путіна напередодні виборів.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

"Російське державне опитування показує, що Кремль прагне, щоб заздалегідь визначений рівень підтримки Путіна становив близько 80% на майбутніх президентських виборах 17 березня", - зазначають експерти.

Зокрема, російський державний соціологічний фонд "Громадська думка" повідомив, що приблизно 83% опитаних росіян позитивно сприймають Путіна, а приблизно 82% планують голосувати за нього на майбутніх президентських виборах.

5 березня Фонд "Громадська думка" опублікував результати іншого опитування, згідно з якими 83% росіян планують проголосувати на майбутніх виборах.

Російські опозиційні ЗМІ пишуть про те, що Кремль має на меті зобразити явку на виборах 70-80%, і щоб Путін виграв вибори, набравши 80% голосів.

"Кремль, ймовірно, використовує заяви про високу явку виборців і підтримку Путіна, щоб створити інформаційні умови, щоб показати російське суспільство, яке впевнено об’єднане навколо Путіна та його порядку денного", - додали аналітики.

Нагадаємо, Рада федерації Росії призначила вибори президента на 17 березня 2024 року.

Російський Центрвиборчком ще в січні зареєстрував Путіна кандидатом у президенти РФ.

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