Президентские выборы в России: Кремль рисует рейтинги Путину — ISW

В марте россияне будут выбирать Путина президентом.

Кремль хочет обеспечить высокий уровень поддержки президента РФ Владимира Путина в преддверии выборов.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

"Российский государственный опрос показывает, что Кремль стремится к тому, чтобы заранее определенный уровень поддержки Путина составлял около 80% на предстоящих президентских выборах 17 марта", — отмечают эксперты.

В частности, российский государственный социологический фонд "Общественное мнение" сообщил, что около 83% опрошенных россиян положительно воспринимают Путина, а примерно 82% планируют голосовать за него на предстоящих президентских выборах.

5 марта Фонд "Общественное мнение" опубликовал результаты другого опроса, согласно которым 83% россиян планируют проголосовать на предстоящих выборах.

Российские оппозиционные СМИ пишут о том, что Кремль преследует цель изобразить явку на выборах 70-80%, и чтобы Путин выиграл выборы, набрав 80% голосов.

"Кремль, вероятно, использует заявления о высокой явке избирателей и поддержке Путина, чтобы создать информационные условия, чтобы показать российское общество, уверенно объединенное вокруг Путина и его повестку дня", — добавили аналитики.

Напомним, Совет федерации России назначил выборы президента на 17 марта 2024 года.

Российский Центризбирком еще в январе зарегистрировал Путина кандидатом в президенты РФ.

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