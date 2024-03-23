Розвідка Британії проаналізувала атаки на російські НПЗ

У Росії навряд чи зможуть запобігти атакам українських дронів на нафтопереробні заводи.

Про це йдеться у новому звіті розвідки Британії.

Британські аналітики зазначають, що удари по об'єктах вивели з ладу щонайменше 10% потужностей російських НПЗ.

"Деякі з найвіддаленіших об’єктів, які піддалися атаці, знаходяться приблизно за 900 км від України, що підкреслює зону дії атак українських БПЛА", - зазначає британська розвідка, яку цитує Міноборони.

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Ці атаки спричиняють для Росії фінансові втрати, зокрема, впливають на внутрішній ринок палива. А капітальний ремонт на об'єктах може зайняти певний час, що затягнеться через антиросійські санкції.

"За словами чиновника Міненерговугілля РФ, для захисту НПЗ планується розгорнути системи ППО "Панцир". Однак, враховуючи розмір і масштаб російської енергетики, навряд чи Росія зможе захистити всі вразливі об'єкти", - підсумовує розвідка.

Додамо, у Самарській області РФ у ніч проти суботи, 23 березня, спалахнула пожежа на Куйбишевському нафтопереробному заводі.

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