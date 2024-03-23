Влада Харківщини попереджає про можливі блекаути: подробиці

У Харківській області другу добу поспіль триває ліквідація наслідків масованого обстрілу енергетичної інфраструктури регіону. Населених пунктах Харківщини можливі відключення світла.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

З його слів, руйнування внаслідок ударів серйозні. Окупанти випустили 22 ракети різного типу.

"Результати роботи фахівців, які працюють без відпочинку, деякі жителі Харкова можуть спостерігати у себе в оселях. Але роботи ще вдосталь. Плануємо незабаром вийти на пік потужностей. Варто завчасно підготуватись до можливого повторного зникнення світла: заряджені павербанки, необхідні для вас запаси питної та технічної води, їжі", - наголосив Синєгубов.

Він також зауважив, що енергетики звертаються з проханням знизити навантаження на мережі, щоб якомога більше людей мали світло. Мешканців області просять не користуватися користуйтесь одночасно потужними електричними пристроями та не вмикати прилади не в пікові години.

"Можливі й тимчасові планові відключення з технічних причин, щоб приєднати якомога більше споживачів", - каже очільник ОВА.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки масованого ракетного удару 22 березня. Багатьом населеним пунктам вже вдалося повернути електроенергію. Найскладніша ситуація залишається у Харкові.

Нагадаємо, минулої ночі, 22 березня, Харківська область мала один з найбільших по своїй масованості й інтенсивності ударів по енергоінфраструктурі. Харків перебуває у режимі блекауту.

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