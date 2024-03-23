Разведка Британии проанализировала атаки дронов на российские НПЗ

В России вряд ли смогут предотвратить атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы.

Об этом говорится в новом отчете разведки Великобритании.

Британские аналитики отмечают, что удары по объектам вывели из строя не менее 10% мощностей российских НПЗ.

"Некоторые из самых отдаленных объектов, подвергшихся атаке, находятся примерно в 900 км от Украины, что подчеркивает зону действия атак украинских БПЛА", — отмечает британская разведка, которую цитирует Минобороны.

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Эти атаки наносят для России финансовые потери, в частности, влияют на внутренний рынок топлива. А капитальный ремонт на объектах может занять некоторое время, что затянется из-за антироссийских санкций.

"По словам чиновника Минэнергоугля РФ, для защиты НПЗ планируется развернуть системы ПВО "Панцирь". Однако, учитывая размер и масштаб российской энергетики, вряд ли Россия сможет защитить все уязвимые объекты ", — заключает разведка.

Добавим, в Самарской области РФ в ночь на субботу, 23 марта, вспыхнул пожар на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе.

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