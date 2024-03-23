Теракт в "Крокус Сіті Хол": Путін повторив версію ФСБ про "український слід"

Сьогодні, 23 березня, президент Росії Володимир Путін нарешті відреагував на теракт в "Крокус Сіті Хол", який стався напередодні.

Під час свого звернення до росіян він пообіцяв покарати всіх, хто причетний до стрілянини.

"Всі виконавці теракту знайдені та затримані. Вони намагалися втекти до території України. На кордоні було підготовлено вікно для виходу до України. Всього затримано 11 людей. Ми зіткнулися з підготовленим масовим вбивством мирних людей. Це показова кара. Усі виконавці, організатори та замовники понесуть покарання, ми встановимо та покараємо кожного", - сказав диктатор.

Нагадаємо, російська влада заявила про затримання чотирьох підозрюваних у нападі на "Крокус Сіті Хол" біля кордону з Україною. У ФСБ РФ стверджують, що вони мали "відповідні контакти на українській стороні".

Зазначимо, що перші заяви про нібито причетність України до теракту почали лунати від російських політиків ще напередодні. У Міністерстві закордонних справ України такі звинувачення назвали "спланованою провокацією Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії в російському суспільстві".

У МЗС вважають, що ця провокація спрямована на "створення умов для посилення мобілізації російських громадян для участі в злочинній агресії проти нашої держави та дискредитації України в очах міжнародного співтовариства".

Видання The New York Times з посиланням на неназваних американських чиновників пише, що теракт організувала "Ісламська держава". Спецслужби США зібрали розвіддані про те, що "Вілаят Хорасан", афганський осередок ІД, планує теракт у Москві. Цю інформацію Вашингтон передавав Москві.

22 березня 2024 року в підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина перед початком виступу гурту "Пікнік".

За останніми даними, загинуло понад 80 осіб. Всі подробиці про теракт читайте у новині.

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