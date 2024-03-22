Як Путін цього разу використає теракт у Підмосков'ї: прогноз аналітика

Господар Кремля використав сценарій 1999 року, який допоміг йому розв’язати Другу чеченську війну та прийти до влади.

Практично одразу після “виборів” російський президент Володимир Путін організував жахливий теракт проти росіян. Ймовірно, це зроблено для того, щоб звинуватити Україну в тероризмі та посилити бомбові удари по українських містах і виправдовувати вбивства мирних людей.

Таку думку з приводу стрілянини та пожежі в концертному залі "Крокус Сіті Хол" під Москвою, яка сталася увечері 22 березня, висловив журналіст і військово-політичний оглядач Юрій Бутусов.

За його словами, Путін використав сценарій 1999 року, який допоміг йому розв’язати Другу чеченську війну та прийти до влади, отримавши перемогу на президентських виборах. Тоді російські силовики за вказівкою прем’єр-міністра Путіна влаштували вибухи будинків у Москві.

“Звісно, що терористів усіх знайдуть і вбʼють, можливо, залишать одного, який зізнається, що його готували в Україні, будуть знайдені українські документи”, – припустив Бутусов.

Журналіст вважає, що Путіну потрібні гори трупів у Москві для того, щоб провести нову хвилю мобілізацію до армії та погнати нові натовпи на “мʼясні штурми”, а також дискредитувати підтримку України за кордоном звинуваченнями в тероризмі та викликати співчуття до РФ.

“Щоб звинуватити Україну в тероризмі та посилити бомбові удари по українських містах і виправдовувати вбивства мирних людей, дітей, інфраструктури. Щоб записати в терористи увесь український народ, як 1999-го після вибухів у Москві в терористи записали всіх чеченців”, – нагадав він.

На думку аналітика, відповідь України має полягати у створенні нарешті чіткої стратегії оборони, яка досі у нас відсутня, негайному ухваленні нової системи мобілізації, негайному проведенні реформ в армії на основі досвіду двох років повномасштабної війни.

“Йде війна за виживання, і сьогодні Путін показав, що вбʼє стільки росіян, скільки йому треба для досягнення його політичних цілей, а життя українців рахувати Росія не збирається взагалі”, – резюмував він.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що Україна "абсолютно точно не має жодного стосунку до цих подій", і закликав Російську Федерацію зупинитися в тероризмі як методі ведення війни проти свого населення і проти України.

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