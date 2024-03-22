Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги

У новий пакет увійдуть дрони та забезпечення систем ППО.

Україна отримає новий пакет військової допомоги від Великої Британії, вартість якого складає 60 млн фунтів стерлінгів (близько 75,5 млн доларів США).

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Про це йдеться у дописі Міністерства оборони Великої Британії у соцмережі Х.

У відомстві зазначили, що у новий пакет увійдуть дрони та забезпечення систем ППО.

"Новий пакет військової підтримки вартістю 60 мільйонів фунтів стерлінгів від Міжнародного фонду для України, яким керує Велика Британія, надасть нові сучасні безпілотники спостереження для підтримки Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Британії заявили, що у новому пакету будуть засоби забезпечення систем протиповітряної оборони, які допоможуть убезпечити українське небо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перші українські пілоти пройшли навчання на F-16 у Великій Британії.

Крім того, ми раніше інформували, що колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що відправлення британських військ до України "не можна виключати".

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