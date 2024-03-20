Ексміністр Воллес не виключає відправлення військ Британії до України

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що відправлення британських військ до України "не можна виключати".

Заяву колишнього міністра наводить видання Daily Mail.

"Ми повинні використовувати фразу "ми не можемо виключити". Зрештою, частина стримування - це двозначність, щоб противник думав, як далеко ми зайдемо і що будемо робити. Це те, що Путін робить майстерно - він змушує всіх здогадуватися. Важливо, щоб ми ніколи не закривали шляхи і змушували людей гадати", - сказав Воллес.

За його словами, фіктивні вибори в Росії показали, що очільник Кремля - найближчий до Адольфа Гітлера в цьому поколінні.

"Найкраще - це переконатися, що він розуміє, що ми вважаємо те, що він робить в Україні, дуже і дуже серйозним", - наголосив колишній керівник британського Міноборони.

Нагадаємо, всередині січня Україна та Велика Британія підписали безпековий договір. Безпекові зобов’язання Лондона за цим документом діятимуть до вступу України до НАТО.

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