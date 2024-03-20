Дуда назвав рік, коли Росія може атакувати країни НАТО

Російська Федерація може незабаром мати такий військовий потенціал, який дасть їй змогу напасти на НАТО вже 2026-го або 2027 року. Тому країнам Альянсу варто збільшити витрати на оборону, аби не стати наступною ціллю Кремля.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю телеканалу CNBC.

Він наголосив на необхідності збільшити необхідний поріг оборонних витрат країн НАТО від 2% до 3% ВВП.

"З моєї точки зору, це питання здорового глузду. З'являються нові доповіді. Я нещодавно бачив доповідь німецьких експертів, згідно з якою, можливо, вже на рубежі 2026 і 2027 років Путін, перевівши свою економіку на військові рейки, матиме такий військовий потенціал (...), що зможе напасти на НАТО", - наголосив польський президент.

З його слів, вже дзвенить тривожний дзвіночок. Саме тому протягом наступних двох-трьох років країнам потрібно нарощувати зусилля, накопичувати боєприпаси, виробляти озброєння і підвищувати безпекові можливості Європи, а також "готуватися до вторгнення таким чином, щоб цього не сталося".

" Суть полягає в тому, щоб створити такий стримувальний фактор, який гарантує, що нас не атакують. У цьому вся суть. Тому що ніхто з нас не хоче війни", - наголосив він.

Польський лідер закликав США надалі підтримувати Україну. бо "кожен долар, пожертвуваний Україні, запобігає перемозі Росії". Адже, наголошує Дуда, якщо Москву не зупинити в Україні, то ціна цього пізніше різко зросте.

"Ця російська агресія має бути зупинена за будь-яку ціну. Якщо її не зупинити, вона перекинеться, і тоді я боюся, що американських грошей буде недостатньо, щоб зупинити Росію, американські війська повинні будуть втрутитися, а цього ніхто не хоче", - наголосив Анджей Дуда.

Нагадаємо, президент-диктатор РФ Володимир Путін лякає Європу Третьою світовою війною у разі повномасштабного конфлікту між Росією та НАТО. З його слів, "все можливо у сучасному світі".

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