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Дуда назвав рік, коли Росія може атакувати країни НАТО

Дуда назвав рік, коли Росія може атакувати країни НАТО

Еммануель Макрон, Олаф Шольц, Кіріакос Міцотакі, Анджей Дуда, Антоніо Коста на саміті НАТО у Вільнюсі. / Фото: Associated Press

Президент Польщі наголошує на необхідності нарощувати озброєння.

Російська Федерація може незабаром мати такий військовий потенціал, який дасть їй змогу напасти на НАТО вже 2026-го або 2027 року. Тому країнам Альянсу варто збільшити витрати на оборону, аби не стати наступною ціллю Кремля.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю телеканалу CNBC.

Він наголосив на необхідності збільшити необхідний поріг оборонних витрат країн НАТО від 2% до 3% ВВП.

"З моєї точки зору, це питання здорового глузду. З'являються нові доповіді. Я нещодавно бачив доповідь німецьких експертів, згідно з якою, можливо, вже на рубежі 2026 і 2027 років Путін, перевівши свою економіку на військові рейки, матиме такий військовий потенціал (...), що зможе напасти на НАТО", - наголосив польський президент.

З його слів, вже дзвенить тривожний дзвіночок. Саме тому протягом наступних двох-трьох років країнам потрібно нарощувати зусилля, накопичувати боєприпаси, виробляти озброєння і підвищувати безпекові можливості Європи, а також "готуватися до вторгнення таким чином, щоб цього не сталося".

"Суть полягає в тому, щоб створити такий стримувальний фактор, який гарантує, що нас не атакують. У цьому вся суть. Тому що ніхто з нас не хоче війни", - наголосив він.

Польський лідер закликав США надалі підтримувати Україну. бо "кожен долар, пожертвуваний Україні, запобігає перемозі Росії". Адже, наголошує Дуда, якщо Москву не зупинити в Україні, то ціна цього пізніше різко зросте.

"Ця російська агресія має бути зупинена за будь-яку ціну. Якщо її не зупинити, вона перекинеться, і тоді я боюся, що американських грошей буде недостатньо, щоб зупинити Росію, американські війська повинні будуть втрутитися, а цього ніхто не хоче", - наголосив Анджей Дуда.

Нагадаємо, президент-диктатор РФ Володимир Путін лякає Європу Третьою світовою війною у разі повномасштабного конфлікту між Росією та НАТО. З його слів, "все можливо у сучасному світі".

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