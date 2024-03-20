Дуда назвал год, когда Россия может атаковать страны НАТО

Российская Федерация может в скором времени иметь такой военный потенциал, который позволит ей напасть на НАТО уже в 2026 или 2027 году. Поэтому странам Альянса следует увеличить расходы на оборону, чтобы не стать следующей целью Кремля.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу CNBC.

Он отметил необходимость увеличить необходимый порог оборонных расходов стран НАТО от 2% до 3% ВВП.

"С моей точки зрения, это вопрос здравого смысла. Появляются новые доклады. Я недавно видел доклад немецких экспертов, согласно которому, возможно, уже на рубеже 2026 и 2027 годов Путин, переведя свою экономику на военные рельсы, будет иметь такой военный потенциал". (...), что сможет напасть на НАТО", — подчеркнул польский президент.

По его словам, уже звенит тревожный колокольчик. Именно поэтому в течение следующих двух-трех лет странам нужно наращивать усилия, накапливать боеприпасы, производить вооружение и повышать возможности Европы, а также "готовиться к вторжению таким образом, чтобы этого не произошло".

" Суть состоит в том, чтобы создать такой сдерживающий фактор, который гарантирует, что нас не атакуют. В этом суть. Потому что никто из нас не хочет войны", — подчеркнул он.

Польский лидер призвал США в дальнейшем поддерживать Украину. потому что "каждый доллар, пожертвованный Украине, предотвращает победу России". Ведь, отмечает Дуда, если Москву не остановить в Украине, цена этого позже резко вырастет.

"Эта российская агрессия должна быть остановлена любой ценой. Если ее не остановить, она перевернется, и тогда я боюсь, что американских денег будет недостаточно, чтобы остановить Россию, американские войска должны будут вмешаться, а этого никто не хочет", — подчеркнул Анджей Дуда.

Напомним, президент-диктатор РФ Владимир Путин пугает Европу Третьей мировой войной в случае полномасштабного конфликта между Россией и НАТО. По его словам, "все возможно в современном мире".

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