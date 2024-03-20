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Дуда назвал год, когда Россия может атаковать страны НАТО

Дуда назвал год, когда Россия может атаковать страны НАТО

Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Кириакос Мицотаки, Анджей Дуда, Антонио Коста на саммите НАТО в Вильнюсе. / Фото: Associated Press

Президент Польши отмечает необходимость наращивания вооружений.

Российская Федерация может в скором времени иметь такой военный потенциал, который позволит ей напасть на НАТО уже в 2026 или 2027 году. Поэтому странам Альянса следует увеличить расходы на оборону, чтобы не стать следующей целью Кремля.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу CNBC.

Он отметил необходимость увеличить необходимый порог оборонных расходов стран НАТО от 2% до 3% ВВП.

"С моей точки зрения, это вопрос здравого смысла. Появляются новые доклады. Я недавно видел доклад немецких экспертов, согласно которому, возможно, уже на рубеже 2026 и 2027 годов Путин, переведя свою экономику на военные рельсы, будет иметь такой военный потенциал". (...), что сможет напасть на НАТО", — подчеркнул польский президент.

По его словам, уже звенит тревожный колокольчик. Именно поэтому в течение следующих двух-трех лет странам нужно наращивать усилия, накапливать боеприпасы, производить вооружение и повышать возможности Европы, а также "готовиться к вторжению таким образом, чтобы этого не произошло".

" Суть состоит в том, чтобы создать такой сдерживающий фактор, который гарантирует, что нас не атакуют. В этом суть. Потому что никто из нас не хочет войны", — подчеркнул он.

Польский лидер призвал США в дальнейшем поддерживать Украину. потому что "каждый доллар, пожертвованный Украине, предотвращает победу России". Ведь, отмечает Дуда, если Москву не остановить в Украине, цена этого позже резко вырастет.

"Эта российская агрессия должна быть остановлена любой ценой. Если ее не остановить, она перевернется, и тогда я боюсь, что американских денег будет недостаточно, чтобы остановить Россию, американские войска должны будут вмешаться, а этого никто не хочет", — подчеркнул Анджей Дуда.

Напомним, президент-диктатор РФ Владимир Путин пугает Европу Третьей мировой войной в случае полномасштабного конфликта между Россией и НАТО. По его словам, "все возможно в современном мире".

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