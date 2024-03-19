"Выживание Украины под угрозой" — глава Пентагона на 20-м "Рамштайне"

По словам Ллойд Остина, помощь Украине — "это вопрос выживания и суверенитета для Украины, но и вопрос чести и безопасности для Америки".

Министр обороны США Ллойд Остин предупредил, что выживание Украины под угрозой, и пытался убедить союзников в том, что Соединенные Штаты отданы Киеву, даже когда у Вашингтона фактически кончились деньги продолжать вооружать ВСУ.

Об этом пишет Reuters.

"Выживание Украины находится под угрозой… Наши союзники и партнеры продолжают наращивать усилия, Соединенные Штаты также должны это сделать", – отметил на открытии заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").

По его словам, помощь и поставка боеприпасов Украине — "это вопрос выживания и суверенитета для Украины, но и вопрос чести и безопасности для Америки".

Остин не уточнил, как Вашингтон будет поддерживать Украину без дополнительного финансирования.

Официальные лица говорят, что нехватка доступного финансирования уже влияет на Украину, и украинским силам приходится руководиться ограниченными ресурсами.

"Я думаю, что наши союзники четко осознают ситуацию с нашим финансированием, а украинцы больше, чем кто-либо, из-за возникшего дефицита из-за того, что мы не можем им поставлять", — сказал высокопоставленный чиновник обороны США в комментарии изданию на условиях анонимности.

"Нет способа, которым наши союзники действительно могут объединить силы, чтобы компенсировать отсутствие поддержки США", — добавляет анонимный чиновник обороны США.

Американские чиновники не исключают, что администрация США сможет еще найти какие-то деньги для Украины, но эта сумма не компенсирует заблокированный Конгрессом законопроект, предусматривающий помощь Украине в размере 60 млрд долларов.

Напомним, что в рамках "Рамштайна" глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что США не позволят Киеву проиграть войну против России. Он пообещал продолжать сотрудничество с коллегами для того, чтобы Конгресс одобрил помощь ВСУ.

Президент Байден пригласил у Конгресса США $61 млрд на помощь Украине, но Конгресс США так и не принял решение о помощи Украине.

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