"У них не хватает ресурсов на все конфликты": дипломат напомнил о плане "Б" вместо помощи США

Украине не стоит ожидать помощи от США, потому что рассматривается план "Б" с замороженными активами России, о чем говорилось еще год назад.

Об этом сказал дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко во время эфира телеканала "Эспрессо".

Он считает, что в дальнейшем речь пойдет об усилении помощи от Европы, а США отойдут на второй план.

"США не просто пошли во внутреннюю дискуссию о помощи для Украины. Они уже предупредили европейцев, что у них не хватает ресурсов на все конфликты, которые разжигает Москва вместе с Тегераном", — отметил дипломат.

По его словам, сейчас идет распределение ответственности по сферам в мире. Европейцы будут отвечать за европейскую безопасность, американцы – за сдерживание Китая.

"То есть не стоит ожидать помощи от США потому, что рассматривается вариант "Б" с замороженными активами России. Еще год назад говорилось о том, что, если не будет хватать потенциала, то есть вариант "Б", и тогда будем активно рассматривать и принимать решения по этому вопросу", – пояснил Осипенко.

По словам дипломата, решение о конфискации замороженных активов РФ непопулярно потому, что подрывает основы капиталистического устройства в отношении частной собственности.

"Поэтому Линдси Грэм (член Республиканской партии и Сената США — ред.) говорил о Ближнем Востоке, что их внимание сейчас и туда приковано, что у них еще Китай, что США имеют кучу проблем и они стратегически смотрят на развитие ситуации по всему миру". То есть Европа будет для нас делать больше, а США будут уходить в сторону", — отметил Осипенко.

Напомним о визите в Киев сенатора-республиканца Линдси Грэма. Отмечалось, что непоколебимая поддержка Америки имеет решающее значение для успеха Украины в противостоянии незаконной полномасштабной войне с Россией, а также Линдси Грэм призвал украинских депутатов принять новый закон о мобилизации.

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