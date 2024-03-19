В Белом доме объяснили, почему выступают против операции Израиля в Рафахе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, 18 марта, согласился направить группу израильских официальных лиц в Вашингтон для обсуждения с представителями администрации Байдена перспективной операции в Рафахе.

Об этом пишет AP.

Отмечается, что соглашение о проведении переговоров по Рафаху было достигнуто в ходе разговора Байдена и Нетаньяху в понедельник. Белый дом скептически отнесся к плану Нетаньяху провести операцию в южном городе Рафах, где находятся около 1,5 миллионов перемещенных палестинцев, поскольку Израиль стремится уничтожить ХАМАС после смертоносной атаки боевиков 7 октября.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что во время разговора Байден еще раз призвал Нетаньяху не проводить операцию в Рафахе. На ближайших переговорах, по его словам, официальные лица США изложат "альтернативный подход, который будет нацелен на ключевые элементы ХАМАС в Рафахе и защитит границу Египта и Газы без наземного вторжения".

"Президент отклонил и сегодня снова сделал вывод о том, что поднимать вопрос о Рафах — это то же самое, что поднимать вопрос о победе над ХАМАС", — сказал Салливан.

"Наша позиция состоит в том, что ХАМАС нельзя разрешить безопасное убежище в Рафахе или где-нибудь еще, но большая наземная операция там была бы ошибкой. Это приведет к новым смертям невинного гражданского населения, усугубит и без того ужасный гуманитарный кризис, углубит анархию в Газе и еще большее приведет к международной изоляции Израиля", — говорится в сообщении.

Байден не поддержал призыв Шумера к избранию, но сказал, что считает его "хорошей речью", отражавшей обеспокоенность многих американцев. По словам Салливана, Нетаньяху выразил обеспокоенность призывами Шумера к новым выборам.

Представители администрации Байдена предупредили, что они не поддержат операцию в Рафахе, если Израиль не представит надежный план обеспечения безопасности невинных палестинских гражданских. По словам представителей Белого дома, Израиль еще не представил план.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что он продолжит военную кампанию против ХАМАС в Газе, где планируется возобновить переговоры о прекращении огня.

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