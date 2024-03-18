Израиль продолжит военную кампанию против ХАМАС в Газе

Минимум она продлится еще несколько недель.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что он продолжит военную кампанию против ХАМАС в Газе, где планируется возобновить переговоры о прекращении огня.

Об этом пишет Reuters.

Нетаньяху заявил на заседании кабинета министров, что Израиль будет атаковать Рафах, последнее относительно безопасное место в крохотном многолюдном анклаве Газа после более чем пяти месяцев войны.

"Мы будем действовать в Рафахе. Это займет несколько недель, и это произойдет", — сказал он, не уточнив, имел ли он в виду, что нападение будет продолжаться неделями или начнется через недели.

Позже Нетаньяху заявил после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Иерусалиме, что Израиль не оставит мирных жителей в ловушке в Рафахе, когда его войска начнут атаку.

Союзники Израиля оказывали давление на Нетаньяху, чтобы тот не атаковал Рафах, где более миллиона перемещенных лиц из других частей разоренного анклава искали убежища, не имея плана защиты гражданских.

В Вашингтоне на западе ко Дню Святого Патрика в Белом доме с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром президент США Джо Байден отметил необходимость увеличения гуманитарной помощи Газе и достижения соглашения о прекращении огня, которое вернет заложников, возглавляемых ХАМАСом, домой.

Напомним, что ранее Нетаньяху намекнул на скорое окончание войны против ХАМАС. Премьер считает, что военная операция против боевиков в секторе Газа может закончиться примерно через месяц или два.

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