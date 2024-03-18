Ізраїль продовжить військову кампанію проти ХАМАС у Газі

Мінімум вона триватиме ще кілька тижнів.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив у неділю, що він продовжить військову кампанію проти ХАМАС у Газі, де планується відновити переговори про припинення вогню.

Про це пише Reuters.

Нетаньягу заявив на засіданні кабінету міністрів, що Ізраїль атакуватиме Рафах, останнє відносно безпечне місце в крихітному багатолюдному анклаві Газа після більш ніж п'яти місяців війни.

"Ми будемо діяти в Рафаху. Це займе кілька тижнів, і це станеться", - сказав він, не уточнивши, чи він мав на увазі, що напад триватиме тижнями чи почнеться через тижні.

Пізніше Нетаньягу заявив після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем в Єрусалимі, що Ізраїль не залишить мирних жителів у пастці в Рафаху, коли його війська почнуть атаку.

Союзники Ізраїлю чинили тиск на Нетаньяху, щоб той не атакував Рафах, де більше мільйона переміщених осіб з інших частин спустошеного анклаву шукали притулку, не маючи плану захисту цивільних.

У Вашингтоні на заході до Дня Святого Патріка в Білому домі з прем’єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром президент США Джо Байден наголосив на необхідності збільшення гуманітарної допомоги Газі та досягнення угоди про припинення вогню, яка поверне заручників, очолюваних ХАМАСом, додому.

Нагадаємо, що раніше Нетаньягу натякнув на швидке закінчення війни проти ХАМАС. Прем'єр вважає, що військова операція проти бойовиків у Секторі Гази може закінчитись приблизно через місяць або два.

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