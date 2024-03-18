Астрологічний прогноз на 18 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна рада дня: незважаючи на понеділок, не можна розпочинати реалізацію нових проєктів, якої б професійної сфери вони не стосувалися, зате можна доводити до ладу розпочаті раніше справи.

Символ дня: Кажан.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір: коричневий, шоколадний, каштановий.

Щасливі камені дня: олександрит, чорні перли.

За яку частину тіла відповідає: грудний відділ.

Хвороби дня: хвороби нинішнього дня найчастіше пов'язані із серцево-судинною системою,

Харчування дня: велика ймовірність харчових отруєнь, тому необхідно відмовитись від протермінованих продуктів, вуличної їжі та фастфуду.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: можна пікірувати розсаду, обрізати плодові дерева та чагарники.

Магія та містика дня: не можна займатися любовною магією — результат може виявитися прямо протилежним тому, на який сподівається людина, що вдалася до неї.

Сни дня: неприємні сни нинішньої ночі не віщують нічого поганого тому, хто їх бачить, але дають їжу для роздумів про те, що вони можуть зробити, щоб їхнє життя стало кращим.

Табу дня: не можна спілкуватися з незнайомими людьми — така зустріч може призвести до серйозних та неприємних наслідків.

Цитата дня: "Не забувайте старої істини — поспішати треба повільно"(Брем Стокер).

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