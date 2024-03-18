Астрологический прогноз на 18 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: несмотря на понедельник, нельзя приступать к реализации новых проектов, какой бы профессиональной сферы они ни касались, зато можно доводить до ума начатые ранее дела.

Символ дня: Летучая Мышь.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый.

Счастливые камни дня: александрит, черный жемчуг.

За какую часть тела отвечает: грудной отдел.

Болезни дня: болезни нынешнего дня чаще всего связаны с сердечно-сосудистой системой,

Питание дня: велика вероятность пищевых отравлений, поэтому необходимо отказаться от просроченных продуктов, уличной еды и фастфуда.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Дачные работы дня: можно пикировать рассаду, обрезать плодовые деревья и кустарники.

Магия и мистика дня: нельзя заниматься любовной магией – результат может оказаться прямо противоположным тому, на который надеется прибегнувший к ней человек.

Сны дня: неприятные сны нынешней ночи не предвещают ничего плохого тому, кто их видит, но дает пищу для размышления о том, что они могут сделать, чтобы их жизнь стала лучше.

Табу дня: нельзя общаться с незнакомыми людьми – такая встреча может привести к серьезным и неприятным последствиям.

Цитата дня: «Не забывайте старой истины – спешить надо медленно» (Брэм Стокер).

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