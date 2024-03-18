Астрологический прогноз на 18 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: несмотря на понедельник, нельзя приступать к реализации новых проектов, какой бы профессиональной сферы они ни касались, зато можно доводить до ума начатые ранее дела.
Символ дня: Летучая Мышь.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый.
Счастливые камни дня: александрит, черный жемчуг.
За какую часть тела отвечает: грудной отдел.
Болезни дня: болезни нынешнего дня чаще всего связаны с сердечно-сосудистой системой,
Питание дня: велика вероятность пищевых отравлений, поэтому необходимо отказаться от просроченных продуктов, уличной еды и фастфуда.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: можно пикировать рассаду, обрезать плодовые деревья и кустарники.
Магия и мистика дня: нельзя заниматься любовной магией – результат может оказаться прямо противоположным тому, на который надеется прибегнувший к ней человек.
Сны дня: неприятные сны нынешней ночи не предвещают ничего плохого тому, кто их видит, но дает пищу для размышления о том, что они могут сделать, чтобы их жизнь стала лучше.
Табу дня: нельзя общаться с незнакомыми людьми – такая встреча может привести к серьезным и неприятным последствиям.
Цитата дня: «Не забывайте старой истины – спешить надо медленно» (Брэм Стокер).
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