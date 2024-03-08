У Секторі Гази під час скидання гумдопомоги з парашутом загинули люди

Крім загиблих, є кілька поранених.

У п'ятницю, 8 березня, в Секторі Гази п'ятеро людей загинули, коли вантаж з гуманітарною допомогою, який скинули з парашутом, упав на них зверху на великій швидкості. Парашут не розкрився належним чином.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на міністерство охорони здоров'я в Газі, підконтрольне радикальному палестинському угрупованню ХАМАС.

Інформацію про загибель людей підтвердили також репортери DPA, які працюють у Секторі Гази. Інформагентство зазначає, що відеозаписи інциденту з'явилися у соціальних мережах. Крім загиблих, є кілька поранених.

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Минулого тижня Сполучені Штати та низка інших країн почали скидати гуманітарну допомогу для жителів Сектору Гази з парашутів, щоб забезпечити продовольством. Насамперед йдеться про людей, які проживають у північній частині прибережної смуги, охопленої бойовими діями.

Нагадаємо, раніше у Секторі Гази в тисняві загинули понад 110 палестинців, коли туди приїхала автоколона з вантажем гуманітарної допомоги. Натовп людей кинувся до машин у намаганнях схопити все, до чого могли дотягнутися.

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